4 cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc được giảm án

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được tòa phúc thẩm giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù cho hành vi nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng của ông chủ tập đoàn Phúc Sơn.

Sáng 22/12, sau sáu ngày nghỉ nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội ra phán quyết với đơn kháng cáo của bà Lan và 11 người trong đại án tham nhũng liên quan tập đoàn Phúc Sơn.

Cùng vụ án, cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành được giảm từ 12 năm xuống 8 năm 6 tháng tù với cáo buộc Nhận hối lộ 49,8 tỷ đồng. Cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được 2 năm xuống còn 6 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa. Ảnh: Phạm Dự

Ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được chuyển từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo, do tuổi già, sức khỏe yếu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác. Những bị cáo còn lại cũng được giảm 6-9 tháng.

Trong vụ án có ba người không kháng cáo song vẫn được nhiều người gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt là ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch Quảng Ngãi và Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

Tòa phúc thẩm quyết định giảm cho ông Chữ từ 7 năm xuống còn 5 năm tù, ông Minh xuống còn 6 năm và ông Nhiệm còn 4 năm tù.

HĐXX nhận định các bị cáo tại phiên phúc thẩm đã xuất trình được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, thể hiện thái độ ăn năn hối cải nên quyết định giảm nhẹ cho cả 12 người kháng cáo và 3 người không kháng cáo nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Việc ông Thành tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng tại phiên phúc thẩm được HĐXX ghi nhận "sự tự nguyện". Tiền đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước. Đây là số tiền ông Thành nộp thêm bởi trước phiên sơ thẩm đã nộp thừa tiền khắc phục.

Tại phiên tòa, bà Lan cũng tự nguyện xin nộp thêm 2 lô đất đã mua của Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, để "khắc phục thêm". Tuy nhiên HĐXX bác đề nghị này, cho rằng tài sản là nhà đất còn liên quan đến quyền sở hữu chung, riêng, thừa kế.

Các ông Phạm Hoàng Anh, Phạm Văn Vọng, Hà Hòa Bình, Lê Duy Thành (từ trái qua) tại tòa. Ảnh: Phạm Dự

Tại phần nói lời sau cùng chiều 16/12, chỉ có bà Lan trình bày. Bà Lan nói đã nhận thức sâu sắc được hành vi vi phạm nên mong được HĐXX "lan tỏa tính nhân văn hơn nữa", cho hưởng khoan hồng để sớm về chữa bệnh.

Bà cũng xin HĐXX giảm án cho các bị cáo ở đây, những người đã dành thời gian dài cống hiến cho xã hội. Đặc biệt là hai cấp dưới của bà, cựu Chủ tịch Lê Duy Thành và cựu Phó bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh, vì đã có nhiều nỗ lực, cùng bà dồn sức góp công cho sự phát triển của Vĩnh Phúc.

HĐXX công bố bản án. Ảnh: Phạm Dự

Trong phần tranh luận, các luật sư nêu nhiều quan điểm song chủ yếu là các tình tiết giảm nhẹ mới của thân chủ. Luật sư của bà Lan, ông Thành, Hoàng Anh, đều mong tòa cho thân chủ được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt, xin được hưởng mức án thấp nhất.

Về tình tiết giảm nhẹ, bà Lan trình bày rằng từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khốn khó, bố mất sớm. Hiện, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo; một con gái bị mù một mắt bẩm sinh, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bản thân bà cũng mắc bệnh tim, huyết áp và hiện "sức khỏe rất yếu". Trong quá trình công tác, bà thấy mình có nhiều đóng góp, cống hiến, đưa kinh tế Vĩnh Phúc đi lên.

Với cựu Chủ tịch Lê Duy Thành, ngoài những thành tích trong công tác, ông được luật sư đại diện xuất trình hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, 41 doanh nghiệp, đoàn thể có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; trong đó có 82 đơn của các công dân quốc tịch Hàn Quốc.

Mức án phúc thẩm của các bị cáo. Ảnh: Phạm Dự

Theo hồ sơ vụ án, cựu lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, đã bị chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Họ phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi. Trong quá trình thực hiện 14 dự án tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, tập đoàn Phúc Sơn đã vi phạm pháp luật, trục lợi đặc biệt lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Nhiều cán bộ đã được hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỷ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật, trong đó bà Lan và ông Thành, mỗi người nhận gần 50 tỷ đồng. Trong đó bà Lan và ông Thành nhận tổng cộng hơn 97,7 tỷ đồng.

Phạm Dự