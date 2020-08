4 cán bộ thôn bị lập hồ sơ bồi thường khống

Nghệ AnTrần Văn Hùng (55 tuổi) cùng 3 người bị cáo buộc lập nhiều bộ hồ sơ khi thực hiện dự án thủy điện Chi Khê.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, quyết định khởi tố bị can với Hùng, Nguyễn Thị Hoài (46 tuổi), Từ Văn Minh (66 tuổi) và Nguyễn Hồng Phong (51 tuổi) đều nguyên là cán bộ thôn 2/9, xã Châu Khê, huyện Con Cuông đã phê chuẩn ngày 18/8.

Các bị can bị khởi tố cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Họ được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là kết quả mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng bồi thường dự án thủy điện Chi Khê.

Theo hồ sơ, để thực hiện dự án thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông thành lập hội đồng bồi thường. Tháng 8/2014, quá trình kiểm đếm tài sản tại thôn 2/9, Lê Anh Đức (38 tuổi) là thành viên tổ giúp việc hội đồng bồi thường đã cùng 4 cán bộ thôn 2/9 lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường khống, kê khai thêm cây ở thửa đất được bồi thường.

Số tiền bồi thường sai hàng trăm triệu đồng đã bị nhóm cán bộ này chia nhau, cơ quan công an cáo buộc.

Cảnh sát đã thu hồi hết số tiền trong vụ án. Trước đó, vào tháng 6, Lê Anh Đức bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án đang được mở rộng.

