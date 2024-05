4 bệnh nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai xuất viện

4 trong số 5 bệnh nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi ở Công ty gỗ Bình Minh xuất viện sau 20 ngày điều trị.

Ngày 20/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho hay bệnh nhân còn nằm viện là Lê Văn Beo, 27 tuổi, hiện sức khỏe đã ổn định nhưng cần tiếp tục được theo dõi, điều trị. Bệnh nhân này gãy hở xương cánh tay, vết thương ở đầu và chấn thương thận, được đưa vào viện sáng 1/5 cùng 4 bệnh nhân khác, đều là công nhân Công ty gỗ Bình Minh. Họ bị thương trong vụ nổ lò hơi của công ty, 6 công nhân khác tử vong.

Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cho biết vụ nổ xảy ra trong kỳ nghỉ lễ, bệnh viện huy động 68 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý, bảo vệ, lái xe... tham gia cấp cứu, hỗ trợ điều trị bệnh nhân. 5 công nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó 3 trường hợp rất nặng. Bệnh nhân Đỗ Xuân Thanh cần can thiệp nút tắc mạch cầm máu gan, thận - một kỹ thuật cao chuyên sâu. Bệnh viện phải kích hoạt báo động đỏ.

Sáng nay 68 nhân viên y tế được bệnh viện tuyên dương, khen thưởng.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân trong vụ nổ lò hơi sáng 1/5. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Công an Đồng Nai, nồi hơi (trong hệ thống lò hơi) tại Công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022 và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1. Doanh nghiệp không kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất - là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lò hơi khiến 6 công nhân tử vong, 5 người trọng thương.

Phước Tuấn