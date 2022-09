36 năm đồng hành World Cup của Budweiser

Budweiser bắt đầu xuất hiện trên lịch thi đấu World Cup 1986 và qua 36 năm, thương hiệu này trở thành một phần không thể thiếu của giải đấu.

Budweiser là hãng bia gắn bó lâu dài nhất với các kỳ World Cup. Từ World Cup 1986 tại Mexico, tên của thương hiệu gắn liền với ngày hội bóng đá sôi động nhất hành tinh. Đến nay, Budweiser đã 8 lần tài trợ cho giải và chuẩn bị nâng con số lên 9 sau giải đấu vào cuối năm. Qua mỗi lần tổ chức, Budweiser lại làm mới và mang đến những chiến dịch đồng hành cho hàng tỷ fan bóng đá trên thế giới.

Những dấu ấn đầu tiên

Tại World Cup 1986, cái tên Budweiser bắt đầu được in trên những tấm lịch thi đấu. Đây là chiến dịch mở màn cho cam kết gắn bó lâu dài với bóng đá của thương hiệu. Những tấm lịch thi đấu ở thời điểm internet chưa thật sự được phổ cập trở thành món hàng được săn đón trên khắp các ngõ hẻm ở Mexico, bước đấu định hình được ấn tượng của người hâm mộ về Budweiser.

Biển quảng cáo Budweiser xuất hiện trong khoảnh khắc Negrete vô lê ghi bàn vào lưới Bulgaria tại World Cup 1986. Ảnh: EPA

World Cup 1990, 1994, 1998, 2002, hãng bia tiếp tục đồng hành là "Bia chính thức của World Cup". Thương hiệu này lại ra mắt những phiên bản thiết kế đặc biệt giới hạn mang dấu ấn của từng giải, từng quốc gia để phục vụ cho cổ động viên. Những người yêu bóng đá khi đó tranh nhau sưu tầm lại những thiết kế vỏ chai đặc biệt để lưu giữ lại kỷ niệm.

Mang cúp vàng đến ba châu lục

Trong lần thứ 6 gắn bó với giải đấu lớn nhất của FIFA, Budweiser quyết làm một điều khác biệt so với trước đây. Họ đồng hành cùng với "FIFA World Cup Trophy Tour" - một sự kiện được khởi xướng trong giải đấu tại Đức. Sự kiện này mang chiếc cup vàng FIFA đến nhiều quốc gia trên thế giới để người hâm mộ một lần trong đời nhìn thấy giải thưởng mọi đội tuyển đều thèm khát.

Chiếc cup danh giá đã ghé qua nhiều thành phố tại Mỹ, Anh và Trung Quốc. Budweiser cũng tổ chức các trận đấu giao hữu trong những ngày chiếc cup dừng chân.

Về sau, hoạt động này được duy trì đều đặn và số lượng quốc gia được đón chiếc cup vàng liên tục tăng qua mỗi kỳ. Chiếc cup đã tạo nên những cơn sốt ở mỗi quốc gia và hút hàng triệu tín đồ của trái bóng tròn tham gia hoạt động của Budweiser.

Cúp vàng của FIFA World Cup có chiều cao 36,8 centimets, nặng 5 kilograms, với chất liệu là vàng 18 carat (75%). Phía dưới chân cúp là hai dải ngọc cẩm thạch, xen kẽ dòng chữ khắc nổi "FIFA WORLD CUP". Theo lời Silvio Gazzaniga, người thiết kế nên tuyệt tác này, chiếc cúp là biểu tượng cho sự hân hoan và cảm xúc dâng trào của vận động viên trong men say chiến thắng, với hình ảnh hai cầu thủ ăn mừng và nâng cao quả địa cầu.

Trước thềm World Cup 2006, thương hiệu bia cũng tổ chức một giải đấu bên lề mang tên Budweiser’s Cup dành cho các đội bóng nghiệp dư 6 người trên khắp thế giới. Trong chiến dịch của mình, đại gia ngành bia đã chi tổng cộng 40 triệu USD.

Kết nối người hâm mộ toàn cầu

Khi World Cup tổ chức ở châu Phi, thương hiệu bia lâu đời cam kết sẽ xóa bỏ những ranh giới về văn hóa, chủng tộc thông qua một chuỗi hoạt động đặc biệt. Kyle Norrington , Giám đốc Tiếp thị Budweiser tại Canada khi đó khẳng định: "Chúng tôi sử dụng tiếp thị kỹ thuật số và kinh nghiệm để liên kết với những người hâm mộ bóng đá, mang họ xích lại với nhau theo những cách chưa từng làm trước đây".

32 người, đại diện cho 32 đội bóng dự World Cup năm đó đã được lựa chọn để cùng tham gia chương trình mang tên "Bud House". Họ sinh hoạt tại "nhà chung" ở Canada trong suốt một tháng diễn ra giải. Nếu đội bóng đại diện cho quốc gia của một người bị loại thì người đó buộc phải rời khỏi nhà chung. Hai người còn lại năm đó của Tây Ban Nha và Hà Lan được đến Nam Phi xem trực tiếp trận chung kết tại sân Soccer City, Johannesburg. Người thắng cuộc còn được trực tiếp trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

Giải thưởng "cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" cũng được người hâm mộ toàn cầu bình chọn thông qua tin nhắn SMS. Budweiser còn lựa chọn 64 người may mắn, tài trợ chuyến đi sang Nam Phi để trao giải thưởng cho các cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc trong 64 trận đấu. Giải đấu 6v6 cho các đội bóng phong trào cũng tiếp tục được nhà tài trợ này duy trì. Phần thưởng cho đội thắng là chuyến đi miễn phí để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phiên bản chai vàng giới hạn trên 40 quốc gia tại World Cup 2014. Ảnh: Timchew

Bốn năm sau, khi World Cup đến với quốc gia thành công nhất lịch sử giải đấu - Brazil, Budweiser tiếp tục truyền cảm hứng cho giới mộ điệu bằng chiến dịch "Rise as One", ra mắt thiết kế chai nhôm, in hình cúp vàng FIFA World Cup, giới hạn trên 40 quốc gia.

Thắp sáng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Để lan tỏa sự hấp hẫn của sự kiện thể thao 4 năm diễn ra một lần, nhà tài trợ World Cup 2018 khởi động chiến dịch cổ động trên 50 quốc gia với chủ đề "Light up the FIFA World Cup". Đây là chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay của thương hiệu này.

Chiến dịch toàn cầu được mở màn bằng đoạn phim quảng cáo với màn trình diễn giao bia. Những chiếc drone Budweiser từ nhà máy bia ở St. Louis, Missouri (Mỹ) sẽ được chuyển tới các bữa tiệc chào mừng World Cup; từ Thượng Hải đến Rio de Janeiro và cuối cùng là sân vận động Luzhniki ở Moscow (Nga).

Chiếc ly phát sáng của Budweiser tại World Cup 2018. Ảnh: Budweiser

Điểm nhấn của chiến dịch là chiếc ly phát sáng với hệ thống cảm biến âm thanh đặc biệt. Đây là biểu tượng xuyên suốt chương trình. Khác hẳn những chiếc ly trước đây của World Cup, chiếc ly từ Budweiser được kích hoạt bởi tiếng reo hò, cổ vũ. Mỗi ly gồm một microphone và ba đèn LED.

Hơn tám triệu ly bia đã được cung cấp bên trong sân vận động ở Nga và các sự kiện xem bóng đá khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đưa người hâm mộ đến xem World Cup

Năm 2022 đánh dấu lần thứ 9 thương hiệu tài trợ cho World Cup. Chiến dịch cho kỳ World Cup ở Qatar mang tên "Ủ giấc mơ lớn, chinh phục đỉnh cao". Tại Việt Nam, chiến dịch gồm nhiều hoạt động như Thử thách chinh phục giấc mơ World Cup" với phần thưởng cao nhất là chuyến đi miễn phí xem trận chung kết World Cup 2022. Hoạt gồm những thử thách khác nhau diễn ra trong 4 tuần liên tiếp trên nền tảng Momo. Người hâm mộ có thể tham gia miễn phí, hoàn thành thử thách và nhận mã bốc thăm may mắn.

Ngoài thử thách trên Momo, thương hiệu bia này còn dành tặng 9 suất trọn gói sang Qatar xem World Cup cho những người may mắn khi mua sản phẩm tại các cửa hàng tạp hóa và siêu thị có bán sản phẩm Budweiser trên toàn quốc. Với những tấm vé từ nhà tài trợ này, người sở hữu sẽ trở thành những fan Việt Nam hiếm hoi được theo dõi trực tiếp những trận đấu được cả thế giới chờ đợi.

World Cup 2022 sẽ bắt đầu từ 20/11 với trận đấu giữa Qatar và Ecuador. Trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12.

Hoài Phương