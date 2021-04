36 địa điểm có công an vũ trang bảo vệ

Từ 15/5, thêm 8 mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa xã hội được công an vũ trang canh gác, nâng số mục tiêu lên 36.

Đây là điểm mới trong Nghị định 39/2021/NĐ-CP. 8 mục tiêu được bổ sung gồm: Bộ Nội Vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà máy nước Thủ Đức và Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (đều ở TP HCM), công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Cơ quan thường trú thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại một số khu vực, Bưu điện CP16 thuộc Cục Bưu điện Trung ương.

So với Nghị định 37/2009 được thay thế, nghị địnhm mới không nêu tên hai mục tiêu là Đài Phát tín Bộ Ngoại giao và trụ sở Ban Cơ yếu Bộ Nội vụ.

Cảnh sát bảo vệ trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Nghị định 39/2021/NĐ-CP giữ nguyên các mục tiêu bảo vệ cũ như: trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An), Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An)...

Nghị định bổ sung 11 hành vi đe dọa, gây mất an toàn mục tiêu như: dừng xe trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở mục tiêu; quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ tại mục tiêu là khu vực cấm; thả diều, bóng bay, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khác vào khu vực bên trong mục tiêu được bảo vệ; vứt rác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ; tập trung đông người gây mất trật tự tại khu vực mục tiêu bảo vệ; các hành vi xâm hại khác...

Bộ Công an đào tạo, huấn luyện cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bảo vệ mục tiêu quan trọng.

Các mục tiêu thuộc danh mục nhưng có sự thay đổi về tên, loại, không còn tầm quan trọng, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị có mục tiêu để báo cáo Thủ tướng quyết định đưa mục tiêu ra khỏi danh mục.

Chi tiết Nghị định 39/2021/NĐ-CP

Phạm Dự