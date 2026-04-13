340.000 bệnh nhân chạy thận Nhật Bản đối mặt nguy hiểm do xung đột Trung Đông

Xung đột Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế, đẩy 340.000 bệnh nhân chạy thận tại Nhật Bản vào tình thế nguy hiểm khi nguồn nguyên liệu nhựa cạn kiệt.

Hôm 12/4, Xinhua dẫn số liệu từ Hiệp hội Y học Lọc máu Nhật Bản cho thấy quốc gia này đang đối mặt tình trạng khan hiếm nghiêm trọng bộ dây dẫn máu và túi đựng dịch thải chuyên dụng. Ngành y tế Nhật Bản hiện phụ thuộc lớn vào các dẫn xuất dầu mỏ từ Trung Đông. Các loại vật tư thiết yếu như ống dẫn chạy thận, găng tay y tế và túi đựng chất thải đều được sản xuất từ naphtha (chiết xuất từ dầu thô). Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, hơn 40% lượng naphtha sử dụng tại đây được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Đông. Thậm chí, ngay cả lượng naphtha sản xuất nội địa cũng phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ khu vực này.

Ảnh minh họa: Texas Advanced Renal Health

Song gần đây, chuỗi cung ứng naphtha của Nhật Bản rơi vào tình trạng đứt gãy. Nguồn tin am hiểu ngành dược cho hay quốc gia này đã xuất hiện việc thiếu hụt vật tư y tế ở mức độ nhất định. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế lớn của Nhật Bản như JMS (trụ sở tại Hiroshima) cũng đang phải đối mặt với thách thức lớn.

Ông Hideyuki Kadohiro, Trưởng phòng Chiến lược Quản lý của JMS, thừa nhận: "Nguồn cung naphtha hiện bấp bênh. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Nếu việc cung ứng bị đình trệ, chúng tôi buộc phải tính đến những phương án mới". Một số doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất dây dẫn chạy thận cho biết do nguồn cung naphtha từ Trung Đông bị thiếu hụt, các nhà máy của họ tại Việt Nam và Thái Lan có thể sẽ không cung ứng được hàng về nội địa vào khoảng tháng 8 tới.

Theo số liệu từ Hiệp hội Y học Lọc máu Nhật Bản, tính đến cuối năm 2024, quốc gia này có xấp xỉ 340.000 bệnh nhân đang điều trị chạy thận. Nhiều cơ sở y tế lo lắng về việc thiếu hụt vật tư tiêu hao có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nhóm bệnh nhân này. Bác sĩ Tomonari Watanabe, Giám đốc Phòng khám Nội khoa Shibuya, chuyên gia nội khoa tổng quát tại Nhật Bản, chia sẻ: "Đầu tiên là tình trạng thiếu hụt ống tiêm, kim tiêm và găng tay cao su. Hơn nữa, các loại vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm cũng trở nên khó thu mua, dẫn đến tình trạng mua sắm hoảng loạn. Giá của một số loại thậm chí đã tăng khoảng 50%".

Xung đột kéo dài cũng đang ảnh hưởng đến tốc độ hậu cần cho vật tư y tế. Nhật Bản hiện có hơn 100.000 cơ sở y tế cơ sở. Watanabe nhận định nếu áp lực lên sản xuất và hậu cần không được giảm bớt, nó sẽ gây tác động nghiêm trọng đến môi trường y tế tổng thể và chất lượng chăm sóc của Nhật Bản.

Ông cho biết thêm những mặt hàng trước đây chỉ mất một ngày để giao sau khi đặt hàng thì nay phải mất 1-2 tuần. Những vật tư từng được đặt không giới hạn thì giờ bị định mức chỉ còn một hoặc hai bộ mỗi tháng. Việc phân phối cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Ngoài ra, một số loại thuốc như kháng sinh đã không còn tại các hiệu thuốc. "Nếu giá cả tiếp tục leo thang, những sinh mạng lẽ ra có thể cứu sống được đứng có thể sẽ chết. Do đó, tôi rất lo ngại chất lượng dịch vụ y tế sẽ sụt giảm", bác sĩ Watanabe chia sẻ thêm.

Trước tình hình cấp bách, chính phủ Nhật Bản đã triển khai các đợt xả kho dự trữ dầu thô kỷ lục. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây chỉ là giải pháp tình thế. Cuộc khủng hoảng này cảnh báo về sự lệ thuộc quá mức của an ninh y tế vào biến động năng lượng toàn cầu.

Bình Minh (Theo Xinhua, CCTV News, Yahoo Japan)