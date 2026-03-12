34 tỷ phú trẻ nhất thế giới

Danh sách tỷ phú trẻ nhất thế giới (dưới 30 tuổi) của Forbes ghi nhận kỷ lục 34 người, một phần ba số này tự làm giàu bằng khởi nghiệp công nghệ.

Bốn anh em gia đình Voigt Trejes

Tài sản: mỗi người 1,1 - 1,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Máy móc công nghiệp

Quốc tịch: Brazil

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm nay là Amelie Voigt Trejes, tuổi 20. Cô sở hữu 2% cổ phần, tương đương giá trị 1,1 tỷ USD tại hãng sản xuất động cơ điện WEG (Brazil), do ông nội quá cố Werner Ricardo Voigt đồng sáng lập vào 1961.

Hai người anh sinh đôi Pedro Voigt Trejes và Felipe Voigt Trejes (23 tuổi) thừa kế tương tự. Trong khi, Lívia Voigt de Assis (21 tuổi), sở hữu 3,1% cổ phần WEG, trị giá 1,4 tỷ USD.

Ba nhà sáng lập Mercor

Từ trái sang, Adarsh Hiremath, Brendan Foody và Surya Midha. Ảnh: Mencor

Tuổi: 22

Tài sản: mỗi người 2,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI)

Quốc tịch: Mỹ

Surya Midha, Brendan Foody và Adarsh Hiremath cùng 22 tuổi, đồng sáng lập và sở hữu khoảng 22% cổ phần Mercor. Thành lập vào 2023, startup này tuyển dụng, hỗ trợ các phòng thí nghiệm AI tại Thung lũng Silicon huấn luyện mô hình của họ.

Brendan Foody là CEO công ty. Surya Midha là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, tính theo tháng sinh. Anh sinh ra trong gia đình nhập cư gốc Ấn Độ từng là nhà vô địch hùng biện quốc gia thời trung học.

Bốn anh em gia đình von Baumbach

Tài sản: mỗi người 6,6 tỷ USD

Nguồn tài sản: Dược phẩm

Quốc tịch: Đức

Johannes von Baumbach (20 tuổi) là người thừa kế trẻ nhất của hãng dược phẩm Đức Boehringer Ingelheim. Anh hiện là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp tại Áo. Johannes có người chị Katharina von Baumbach (26 tuổi) và hai người Franz von Baumbach (24 tuổi), Maximilian von Baumbach (28 tuổi).

Tất cả họ đều thừa kế 6,6 tỷ USD mỗi người. Hãng dược Boehringer Ingelheim được điều hành bởi chú của họ là Hubertus von Baumbach từ năm 2015.

Bốn nhà sáng lập Cursor

Các nhà sáng lập Anysphere từ trái qua phải: Aman Sanger, Arvid Lunnemark, Sualeh Asif và Michael Truell. Ảnh: Anysphere

Tài sản: mỗi người 1,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI)

Quốc tịch: Mỹ

Là bạn học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Michael Truell (25 tuổi), Aman Sanger (25 tuổi), Sualeh Asif (26 tuổi) và Arvid Lunnemark (25 tuổi) cùng sáng lập Cursor, công cụ chỉnh sửa mã bằng AI. Startup được định giá 29,3 tỷ USD vào tháng 11/2025.

Trước khi khởi nghiệp, Michael Truell thực tập tại Google và quỹ đầu cơ định lượng Two Sigma. Aman Sanger học lập trình từ năm 14 tuổi, từng thực tập tại quỹ đầu tư Bridgewater Associates và Google Sualeh Asif là Giám đốc công nghệ (CTO) Cursor, tỷ phú duy nhất của Pakistan năm nay. Arvid Lunnemark đã rời Cursor vào tháng 10/2025 để thành lập startup AI mới.

Kevin David Lehmann

Tuổi: 23

Tài sản: 4,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chuỗi nhà thuốc

Quốc tịch: Đức

Lehmann thừa kế khối tài sản tỷ USD khi cha anh lặng lẽ chuyển nhượng 50% cổ phần tại dm-drogerie markt - chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu nước Đức - vào năm 2017, lúc anh mới 14 tuổi. Cha anh lần đầu đầu tư vào thương hiệu này năm 1974. Kể từ đó, dm-drogerie markt mở rộng với khoảng 4.120 cửa hàng khắp châu Âu. Tuy nhiên, hai cha con đều không tham gia điều hành công ty.

Abbas Sajwani

Abbas Sajwani, Nhà sáng lập AHS Properties. Ảnh: Website Abbassajwani

Tuổi: 26

Tài sản: 1,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Bất động sản

Quốc tịch: UAE

Là con trai của tỷ phú Hussain Sajwani, Abbas sáng lập AHS Properties, công ty phát triển bất động sản hạng sang có trụ sở tại Dubai năm 2021. Anh bán các biệt thự ở khu Emirates Hills và Palm Jumeirah và mua đất dọc theo khu Dubai Water Canal để xây dựng các tòa chung cư hạng sang.

Remi Dassault

Tuổi: 24

Tài sản: 2,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đa dạng

Quốc tịch: Pháp

Remi Dassault thừa kế tài sản khi cha qua đời trong vụ tai nạn trực thăng năm 2021 ở tuổi 69. Phần lớn tài sản của anh đến từ 2,5% cổ phần tại công ty phần mềm Pháp Dassault Systèmes và 4,1% Dassault Aviation.

Ông cố của Remi, người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust, đã đặt nền móng cho khối tài sản của gia đình khi phát minh ra cánh quạt máy bay mà người Pháp sử dụng trong Thế chiến I.

Fabian Hedin

Hai nhà đồng sáng lập Lovable Fabian Hedin (áo đen) và Anton Osika. Ảnh: Lovable

Tuổi: 26

Tài sản: 1,6 tỷ USD

Nguồn tài sản: Lập trình AI

Quốc tịch: Thụy Điển

Hedin là Đồng sáng lập, Giám đốc công nghệ (CTO) Lovable. Thành lập tháng 11/2024, startup này sử dụng AI để giúp hàng triệu người không biết lập trình có thể ngay lập tức biến ý tưởng thành website, ứng dụng và các mô hình kinh doanh trực tuyến. Họ được các nhà đầu tư định giá 6,6 tỷ USD vào tháng 12/2025. Hedin và Đồng sáng lập kiêm CEO Anton Osika sở hữu 24% cổ phần.

Maxim Tebar

Tuổi: 25

Tài sản: 1,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Thiết bị

Quốc tịch: Brazil

Tebar thừa kế cổ phần tại Stihl, một trong những nhà sản xuất cưa xích và thiết bị điện cầm tay hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp này được Andreas Stihl thành lập vào năm 1926, khi ông chế tạo chiếc cưa xích điện hai người đầu tiên. Stihl đang hoạt động tại hơn 160 quốc gia, nhưng vẫn là công ty gia đình.

Firoz Mistry và Zahan Mistry

Firoz Mistry (bên trái ngoài cùng) cùng Zahan, mẹ và người cha quá cố Cyrus Mistry. Ảnh:ET Bureau

Tuổi: 29 và 27

Tài sản: mỗi người 3,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đa dạng

Quốc tịch: Ireland

Hai anh em thừa kế mỗi người 4,6% cổ phần tại tập đoàn Tata Sons trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ), sau khi cha qua đời trong vụ tai nạn xe hơi năm 2022. Thành lập từ năm 1868, Tata Sons sở hữu 30 công ty thuộc nhiều lĩnh vực từ ôtô đến trang sức, có mặt tại hơn 100 quốc gia, doanh thu 180 tỷ USD.

Hai anh em nhà Del Vecchio

Tài sản: Mỗi người 6,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kính mắt

Quốc tịch: Italy

Clemente Del Vecchio (21 tuổi) - cùng 6 anh chị em cùng cha khác và mẹ - thừa kế mỗi người 12,5% cổ phần quỹ đầu tư Delfin của cha - đơn vị sở hữu gần một phần ba tập đoàn kính mắt lớn nhất thế giới EssilorLuxottica. Anh còn có người anh tỷ phú khác cũng góp mặt trong danh sách năm nay là Luca Del Vecchio (24 tuổi). Họ không tham gia điều hành tại EssilorLuxottica hay Delfin.

Hai chị em nhà Kim

Tài sản: Mỗi người 1,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Trò chơi trực tuyến

Quốc tịch: Hàn Quốc

Kim Jung-youn (22 tuổi) và Kim Jung-min (24 tuổi) thừa kế khoảng 9% cổ phần tại Nexon, công ty game trực tuyến Hàn Quốc - Nhật Bản, sau khi cha họ là nhà sáng lập Kim Jung-ju qua đời năm 2022. Nexon dẫn đầu thị trường game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG), cung cấp hơn 80 tựa game gồm những cái tên như MapleStory, KartRider, Dungeon & Fighter cho game thủ toàn cầu.

Shayne Coplan

Tỷ phú Shayne Coplan. Ảnh:Polymarket

Tuổi: 27 tuổi

Tài sản ròng: 1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Nền tảng thị trường dự đoán

Quốc tịch: Mỹ

Năm 2020, Coplan - người bỏ học Đại học New York (NYU) - thành lập nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, cho phép người dùng đặt cược vào các sự kiện trong tương lai, như các chỉ số kinh tế, mô hình thời tiết, giải thưởng, kết quả bầu cử. Tháng 10/2025, Intercontinental Exchange - tập đoàn vận hành sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu của tỷ phú Jeff Sprecher, rót 2 tỷ USD vào Polymarket ở mức định giá 9 tỷ USD. Shayne Coplan hiện sở hữu 11% cổ phần Polymarket.

Yoni Nahmad

Tuổi: 25

Tài sản: 1,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kinh doanh tác phẩm nghệ thuật

Quốc tịch: Israel

Yoni là con trai của cố tỷ phú Israel Ezra Nahmad, một trong những nhà buôn nghệ thuật quốc tế lớn. Vào thời điểm Ezra qua đời năm 2023, bộ sưu tập do ông và anh trai nắm giữ được định giá gần 7 tỷ USD. Tài sản của Ezra sau đó được chia cho Yoni và hai người con trai khác, bao gồm các tác phẩm của hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu, từ Monet, Matisse đến Renoir và Rothko.

Alexandr Wang

Nhà đồng sáng lập Scale AI Alexandr Wang. Ảnh:Masters of Scale

Tuổi: 29

Tài sản: 3,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Trí tuệ nhân tạo

Quốc tịch: Mỹ

Wang đồng sáng lập Scale AI cùng Lucy Guo năm 2016, sau khi bỏ học tại MIT từ năm nhất. Scale AI chuyên xử lý dữ liệu huấn luyện cho các mô hình AI ngôn ngữ lớn (gồm ChatGPT) và xe tự hành. Họ có các khách hàng lớn như Microsoft, General Motors và Meta. Tháng 6/2025, Meta mua 49% cổ phần của Scale với giá khoảng 29 tỷ USD và Wang trở thành giám đốc AI của Meta.

Carl-Anton Kunz

Tuổi: 27

Tài sản: 1,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Vật tư hệ thống ống nước và sưởi ấm

Quốc tịch: Đức

Kunz là cổ đông của Cordes & Graefe, công ty mẹ GC Group - chuyên bán sỉ vật tư đường ống nước và điều hòa không khí. Anh thừa kế cổ phần trong công ty từ ông nội Uwe Hollweg, từng là lãnh đạo lâu năm của doanh nghiệp.

Alexandra Andresen

Tuổi: 29

Tài sản: 2,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đầu tư

Quốc tịch: Na Uy

Tài sản của cô bắt nguồn từ hãng thuốc lá hơn 150 năm tuổi mà cha bán lại năm 2005. Sau thương vụ, gia đình chuyển sang công ty đầu tư Ferd, quản lý danh mục gồm bất động sản, tài chính và nhiều doanh nghiệp tư nhân tại Bắc Âu.

Alexandra là thành viên hội đồng quản trị. Cô là nhà vô địch Na Uy ba lần về cưỡi ngựa biểu diễn nhưng đã giải nghệ do vấn đề sức khỏe cột sống. Cô vẫn tham gia nuôi ngựa và điều hành trại ngựa giống Oslo Andresen Dressage.

Alexandra Andresen (bên trái) và bố Johan H. Andresen. Ảnh:Ferd

Wang Zelong

Tuổi: 29

Tài sản: 1,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Hóa chất

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản của Wang đến từ cổ phần trong công ty hóa chất CNNC Hua Yuan. Nhờ thừa kế, Wang trở thành tỷ phú vào năm 2021 khi vẫn còn đang học đại học, trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất châu Á.

Hai nhà sáng lập Kalshi

Luana Lopes Lara và Tarek Mansour. Ảnh: Kalshi

Tuổi: 29 tuổi

Tài sản ròng: mỗi người 1,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: nền tảng thị trường dự đoán

Quốc tịch: Brazil

Luana Lopes Lara gặp Tarek Mansour đến từ Lebanon tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nơi cả hai đều theo học ngành khoa học máy tính. Năm 2018, họ sáng lập nền tảng dự đoán Kalshi và giữ 12% cổ phần mỗi người.

Mansour và Lopes Lara trở thành tỷ phú vào tháng 12/2025, sau khi startup huy động 1 tỷ USD với định giá 11 tỷ USD. Thương vụ cũng đưa Lopes Lara thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.