34 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết

Trong ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ (14/2), cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 31 người bị thương, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

So với cùng kỳ năm trước, ngày đầu kỳ nghỉ giảm 18 vụ, giảm 8 người chết và giảm 6 người bị thương. Tất cả vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không có.

Trong ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 101 ôtô, gần 2.500 môtô, tước 283 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.600 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có hơn 2.100 xe, về tốc độ hơn 2.200 trường hợp. Các vi phạm còn lại chủ yếu là chở hàng quá tải trọng, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện...

Dòng phương tiện di chuyển trên quốc lộ 5B, sáng 14/2. Ảnh: Minh Quang

Ngoài trực tiếp xử lý, thông qua hệ thống camera giám sát, các địa phương ghi nhận hơn 5.200 trường hợp, trong đó số đủ điều kiện xử phạt và gửi phạt nguội là hơn 1.100.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ của công chức, người lao động kéo dài 9 ngày, từ thứ bảy ngày 14/2 đến hết chủ nhật 22/2, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ luật Lao động và 4 ngày cuối tuần.

Việt An