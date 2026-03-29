32 người nôn ói sau ăn bánh mì nghi ngộ độc

Đăk Lăk32 người ở xã Ea H'leo đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì mua tại một cửa hàng trên địa bàn, nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 29/3, báo cáo của Trung tâm Y tế Ea H'leo ghi nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói ngày 28/3; vài giờ sau liên tục thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự. Điểm chung bệnh nhân là xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì mua tại cửa hàng ở xã Ea Đrăng.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn, được theo dõi, chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

UBND xã Ea Đrăng lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc, chờ kết quả xét nghiệm.

Trần Hóa