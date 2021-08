32 giờ truy tìm nhóm cướp xe máy của nữ lao công

Hà NộiVụ án không dấu vết hiện trường, không có nhân chứng nên cảnh sát rà soát hàng trăm camera an ninh để lần ra nhóm cướp manh động.

3h ngày 3/8, Đội cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm nhận được "báo án" từ Công an phường Đại Mỗ về vụ cướp tài sản trên địa bàn. Trong chưa đầy một phút trao đổi ngắn qua điện thoại bàn của trực ban, thông tin ít ỏi đội nhận được là nghi phạm gây án giữa đường vắng, nạn nhân là nữ lao công nghèo làm ca đêm. 9 cảnh sát trực đêm đang mỗi người một việc lập tức phóng xe máy đến hiện trường.

Đường phố lúc hơn 3h trong giãn cách xã hội gần như không bóng người. Các hộ dân, hàng quán dọc hai bên phố Đại Mỗ, nơi xảy ra vụ án, đều khoá cửa kín bưng, điện tối om. Nhóm điều tra đầu tiên đến hiện trường đã phối hợp cùng công an sở thu thập dấu vết sót lại, tìm nhân chứng và lấy lời khai nạn nhân.

Người bị cướp là chị Lê Thị Trâm, 39 tuổi, là công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn. Hơn một tiếng trước đó, chị Trâm đẩy xe thùng đi gom rác trong các ngõ ngách ngách ở phố Đại Mỗ. Được đầy chuyến thứ ba, chị vừa dừng xe máy trước số nhà 223 để chuẩn bị kéo xe rác ra điểm tập kết thì bị bốn nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chặn đầu.

Một tên thái độ hung hãn, dí kiếm vào người chị đe doạ, ép giao chìa khoá. Hắn lớn tiếng đếm "một, hai, ba", bắt chị lùi ra xa để cướp xe. Mặc chị khóc thét vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, nhóm côn đồ cướp xe đi về phía quận Hà Đông.

6h, sớm hơn hai tiếng so với ngày làm việc bình thường, trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, triệu tập cuộc họp gấp với 100% quân số. Vị đội trưởng nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, không có nhân chứng, nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường.

Dữ liệu duy nhất lúc này là đoạn video ghi lại cảnh và tiếng nói của nhóm cướp được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng thuốc tây đối diện. Tuy nhiên hình ảnh "rất mờ", không rõ mặt nghi phạm, không ghi được biển số xe máy. Do xảy ra chớp nhoáng và quá hoảng sợ, nạn nhân cũng không nhận dạng được nhóm cướp.

"Nạn nhân là lao động nghèo mà nhóm côn đồ vẫn nhẫn tâm cướp xe máy - phương tiện mưu sinh duy nhất của họ. Bởi thế, chúng tôi càng quyết tâm truy bắt bằng được kẻ gây án trong thời gian sớm nhất", trung tá Cường nói.

Hơn 70 cán bộ đội hình sự và đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp tài sản Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội được huy động để rà soát camera an ninh. Sau khi lên phương án, khái quát bản đồ, các trinh sát chia thành nhiều tổ lần theo vệt xe chạy. Dữ liệu từ hàng trăm camera an ninh dọc đường 70, quốc lộ 6, vòng sang Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng được các trinh sát xem kỹ từng chi tiết.

Đường bỏ chạy của nhóm cướp đang dần lộ diện thì đột nhiên mất dấu tại phố Trường Chinh. Cảnh sát lại tiếp tục trích xuất hàng trăm camera theo ba hướng khác nhau để lần manh mối.

Sau một ngày đêm truy vết cùng trinh sát cơ sở, cảnh sát phát hiện điểm đầu và cuối của nhóm nghi phạm đều từ Lạc Trung, Hai Bà Trưng. Trùng khớp là một camera của cây xăng gần đó ghi lại cảnh nhóm này đi đổ xăng trước khi gây án.

11h ngày 4/8, nghi phạm đầu tiên là Bùi Quý Dương, 18 tuổi, bị bắt khi đang trốn ở nhà riêng. Lần lượt sau đó Trịnh Minh Hiếu, 19 tuổi, Trương Thiên Bình, 18 tuổi và Lê Minh Khánh, 19 tuổi cùng hai người khác bị bắt.

Nhóm cướp gây án bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video.

Nhóm này khai, Khánh là chủ mưu, tự chuẩn bị xe máy không biển số, một thanh kiếm sắt, một con dao mèo bọc vào áo vải sau đó rủ Hiếu, Bình, Dương cùng đi cướp tài sản. Anh ta nói với cả nhóm để không phát hiện và đỡ ảnh hưởng đến người thân nên sẽ gây án ở địa bàn xa nhà, những khu vực tối, ít người đi lại.

Cả nhóm di chuyển từ đường Đại Cồ Việt, qua quận Thanh Xuân song không tìm được "con mồi". Khoảng 1h50 ngày 3/8, khi đến trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, chúng phát hiện chị Trâm đi đi xe máy ngược chiều, mặc trang phục bảo hộ lao động nên vòng xe chặn đầu.

Dương và Hiếu chặn phía trước, Bình chở khánh áp sát. Khi vừa dừng xe, Khánh rút kiếm ra đe dọa nạn nhân yêu cầu đưa chìa khóa xe máy. Xe cướp được, chúng mang về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Hung khí mang theo, Khánh và Bình vứt xuống sông Hồng phi tang.

Sáng hôm sau, nhóm này mang xe ra phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy bán song bất thành do xe quá cũ lại không có giấy tờ.

Toàn bộ sự việc được kể lại với Nguyễn Huy Hoàng, 21 tuổi và Lê Thuỳ Trang, 17 tuổi. Cùng lúc này, video gây án của chúng gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Lo sợ bị phát giác, Trang gợi ý tìm địa chỉ nhà nữ lao công để mang xe máy đến trả. Sau khi biết nạn nhân ở khu vực Tân Mỹ, Mỹ Đình, rạng sáng 4/8, Khánh cùng Bình, Trang, Hoàng mang xe đi trả.

Sau nhiều vòng không tìm được vị trí chính xác nhà, nhóm này bỏ xe ở hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, trước mặt một nữ lao công. "Chúng khai mục đích để nữ lao công thấy xe máy sẽ thông báo với đồng nghiệp", trung tá Cường nói.

Lúc này, chiếc xe tang vật đã bị tháo biển số, đổi vỏ xe từ xanh thành đen.

Hoàng và Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trung tá Cường cho biết, 6 nghi phạm đều thuộc thành phần lêu lổng, thường xuyên tụ tập đua xe, trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Khánh mới ra tù hôm 15/6 sau khi thụ án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi xảy ra sự việc, công an quận đã lên danh sách về người làm việc ban đêm với tên tuổi, tuyến đường, thời gian cụ thể để công an các địa phương có phương án đảm bảo an toàn trong thời gian giãn cách. Tuy nhiên, đơn vị chưa kịp triển khai thì xảy ra vụ án.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Khánh, Bình, Hiếu, Dương về tội Cướp tài sản. Lê Thuỳ Trang bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm, Hoàng về tội Che giấu tội phạm.

Phạm Dự