300 sinh viên cùng 'giải bài toán' tự động hóa sản xuất bán dẫn

Sự kiện AMBA 2026 quy tụ hơn 300 sinh viên từ 27 trường đại học, cao đẳng, với giải nhất thuộc về trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.

Với chủ đề "Máy tự động trong sản xuất bán dẫn - NPN Loading", cuộc thi Automation Machine Builder Award mùa 2 (AMBA 2026) tập trung vào các bài toán thiết kế máy, tích hợp robot, thị giác máy, điều khiển và tối ưu quy trình trong môi trường sản xuất bán dẫn - lĩnh vực được đánh giá cần độ chính xác, tiêu chuẩn nghiêm ngặt và mức độ tự động hóa cao. Cuộc thi do công ty cổ phần giải pháp tự động hóa ETEK phối hợp với các doanh nghiệp tự động hóa tại Việt Nam tổ chức.

Các đội thi trải qua ba vòng đấu. Sau vòng loại với hơn 300 sinh viên từ 27 trường đại học và cao đẳng, vòng 2 chọn ra 24 đội và vòng chung kết chọn ra 10 đội. Trong vòng chung kết, các đội sẽ trình bày, vận hành và bảo vệ giải pháp sáng tạo của mình trước Hội đồng Giám khảo gồm đại diện doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và giảng viên.

Đội DUT-HI đến từ trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: ETEK

Kết quả, giải pháp của đội DUT-HI từ trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đoạt giải nhất; đội Mechatronik từ Đại học Việt Đức giành giải nhì; cùng hai giải ba thuộc về đội K Heart of Steel từ Đại học Bách khoa Hà Nội và đội 4CSLW từ trường Cơ khí Ôtô - Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngoài ra, hai giải khuyến khích được trao cho đội LIC Blaze từ trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và đội Semi-Tech từ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội tham gia hơn 20 giờ đào tạo chuyên sâu cùng chuyên gia đến từ doanh nghiệp công nghệ và tự động hóa. Nội dung đào tạo tập trung vào tư duy thiết kế máy, tiêu chuẩn công nghiệp, lựa chọn thiết bị, tích hợp hệ thống và tối ưu giải pháp, giúp sinh viên tiếp cận sát hơn với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp sản xuất.

Bên cạnh đào tạo, AMBA mùa 2 còn tổ chức ba buổi tham quan và trải nghiệm thực tế tại nhà máy, gồm Cicor Việt Nam, Manutronic Việt Nam và Sumitomo Heavy Industries Việt Nam. Thông qua loạt hoạt động này, sinh viên có cơ hội quan sát trực tiếp dây chuyền sản xuất, quy trình vận hành và môi trường công nghiệp, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện giải pháp dự thi theo hướng khả thi và ứng dụng cao.

Đại diện một đội thi trình diễn giải pháp với cánh tay robot. Ảnh: ETEK

Ông Trương Thanh Tuyền, cố vấn ban chuyên môn AMBA 2026, Giám đốc kỹ thuật của ETEK, cho biết chủ đề "Máy tự động trong sản xuất bán dẫn - NPN Loading" năm nay đã đặt ra "một bài toán khó, thật và rất thời sự". Theo ông, sản xuất bán dẫn đòi hỏi độ chính xác cao, tiêu chuẩn nghiêm ngặt, tư duy hệ thống và khả năng tích hợp công nghệ đa lĩnh vực, từ cơ khí, điều khiển, robot cho đến tối ưu quy trình.

"Đây chính là những yêu cầu mà doanh nghiệp và nhà máy đang cần ở lực lượng kỹ sư tương lai", ông Tuyền nhấn mạnh. "Sinh viên không chỉ 'thi để giành giải', mà còn được đặt vào đúng vai trò của một kỹ sư tự động hóa trong môi trường công nghiệp thực tế".

GS Lê Hùng Lân, Phó chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, đánh giá cuộc thi mang lại ý nghĩa lớn trong lĩnh vực tự động hóa và bán dẫn trong nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ sản xuất thông minh và chuyển đổi kép, ông cho rằng cuộc thi giúp sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức trong nhà trường và thỏa sức sáng tạo dựa trên bài toán thực tế của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy liên kết nhà trường - doanh nghiệp, mang lại cơ hội tìm hiểu nhau, tạo nguồn nhân lực tiềm năng.

AMBA là sân chơi học thuật dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, nơi các đội tham gia được tiếp cận trọn vẹn quy trình thiết kế, lắp ráp, lập trình, vận hành và tối ưu máy móc dựa trên bài toán thực tế từ doanh nghiệp. Năm ngoái, đội GenZTech của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên giành giải nhất.

Bảo Lâm