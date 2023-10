30 tuổi, tôi không có gì ngoài hai tỷ tiết kiệm

Nhìn về tương lai, sao tôi thấy mịt mờ vậy, không tình yêu, không sự nghiệp.

Tôi 30 tuổi, đến từ một vùng quê nghèo, sau khi tốt nghiệp đại học, làm nhân viên văn phòng được mấy năm rồi nghỉ việc gần ba năm chuyển hướng sang làm công việc tự do. Mấy tháng gần đây, công việc tự do của tôi gặp nhiều khó khăn, tối không hay ra ngoài, chỉ ra ngoài khi có việc như đi chợ nấu ăn. Tôi bị mất ngủ cả tháng nay, cơ thể suy nhược do không ngủ được, bị viêm loét dạ dày và có dấu hiệu trầm cảm.

Số tiền tiết kiệm được của tôi qua mấy năm đi làm là một tỷ đồng, cộng thêm số tiền bố mẹ và anh em hỗ trợ được gần hai tỷ đồng với dự tính sang năm mua căn chung cư nhỏ. Tôi chưa có gia đình, bố mẹ luôn giục tôi sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống. Tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai nào đúng nghĩa. Nhìn về tương lai, sao tôi thấy mịt mờ vậy, không tình yêu, không sự nghiệp. Có phải tôi đang nghĩ quá nhiều và bị trầm cảm không?

Vũ Linh

