30 tỉnh bị phê bình vì số người chết do tai nạn giao thông tăng

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phê bình 30 tỉnh để xảy ra số người chết do tai nạn giao thông tăng so với quý 1 năm trước.

Tại hội nghị sơ kết đảm bảo an toàn giao thông sáng 9/4, lãnh đạo Chính phủ phê bình 30 tỉnh, trong đó có 5 địa phương số người chết tăng trên 70% là Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình.

"Chủ tịch các tỉnh có tai nạn tăng cao phải chỉ đạo sâu sát và quyết liệt hơn đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quý II và cả năm", ông Bình chỉ đạo.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, xử lý bất cập ở các điểm đen giao thông, tăng cường kiểm soát tải trọng xe...

Theo Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, 3 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm trước đã giảm số vụ và người bị thương, song số người chết tăng 33 (tăng 2%). Trong đó, số vụ tai nạn trên đường bộ tăng 145 (7%), tăng 46 người chết (2%), 122 người bị thương (12%) so với cùng kỳ năm trước.

Một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thanh Hóa ngày 22/3 làm chết 7 người, hai vụ tại Hòa Bình và Nghệ An làm chết 5 người, bị thương 3 người; trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng liên tục xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào vách núi làm 7 người chết tại Thanh Hóa. Ảnh:Lam Sơn

Là địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, ông Phạm S, Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, các tuyến đường qua tỉnh đều là đường đèo nên gây khó khăn cho nhiều phương tiện. 3 tháng qua, trên đèo Bảo Lộc xảy ra 8 vụ tai nạn thì 7 là xe các tỉnh khác đến. Ngoài ra, quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng đã xuống cấp, địa phương đã đề nghị nhiều lần song chưa được sửa chữa.

Theo ông Phạm S, ba giải pháp cơ bản đã được tỉnh áp dụng là tuần tra thường xuyên và lắp camera trên đèo Bảo Lộc, xử lý điểm đen, bố trí trạm cân trên các tuyến quốc lộ. Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Chính phủ cho triển khai xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc để giảm tải cho quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng đường bộ Việt Nam, cho hay đường đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) thuộc dự án BOT đã dừng thu phí nên nhà đầu tư không còn bảo trì đường. Ông đề nghị Chính phủ có hướng dẫn để ngành đường bộ bố trí kinh phí cho việc này.

"Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc có 2 điểm đen cần xử lý sớm. 13 tuyến đường tương tự với 200 km cũng cần bảo trì", ông Huyện nói.

Trong 30 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020, có 16 tỉnh có số người chết tăng trên 30% là: Thái Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bạc Liêu, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Bình.

Đoàn Loan