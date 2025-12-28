30 người nước ngoài bị phát hiện đánh bạc trực tuyến ở Nha Trang

Khánh HòaKiểm tra khách sạn, chung cư, nhà cho thuê ở Nha Trang, trinh sát bắt hàng loạt người nước ngoài đang đánh bạc trực tuyến.

Ngày 28/12, Công an Khánh Hòa làm việc với 30 người mang quốc tịch Trung Quốc và một người Việt Nam để xử lý về hành vi Đánh bạc, Cá cược trực tuyến.

Triệt phá nhóm người nước ngoài đánh bạc qua mạng Cảnh sát bắt quả tang các nghi can ở Nha Trang. Video: Công an cung cấp

Tối hai hôm trước, hàng trăm trinh sát hình sự ập vào nhiều khách sạn, chung cư, nhà cho thuê ở các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, bắt quả tang hàng chục người nước ngoài đang đánh bạc, cá cược trực tuyến.

Qua kiểm tra hồ sơ, cảnh sát phát hiện những người này sử dụng thị thực du lịch để vào Việt Nam, từ đó thuê địa điểm đánh bạc.

Nhiều máy tính, điện thoại di động và các tài liệu liên quan bị thu giữ.

Bùi Toàn