30 năm sống với chồng, tôi chưa một ngày hạnh phúc

Tôi có chồng và hai con, hôm nay thật sự mệt mỏi và chỉ muốn tâm sự. Chồng tôi rất gia trưởng, độc đoán và hay ghen tuông vớ vẩn. Chúng tôi sống với nhau gần 30 năm nhưng nói thật tôi chưa một ngày được hạnh phúc. Mọi người nói sao tôi giỏi chịu đựng thế, tôi vẫn chấp nhận hết những khổ đau để cho con cái vui. Tôi tưởng cố giữ gia đình, cố chịu đựng để nuôi dạy con nên người nhưng thật sự lầm.

Những đứa con tôi sống trong cảnh như vậy đã hiểu và không chấp nhận cho tôi tiếp tục sống với người chồng, người cha của chúng. Các con bảo mẹ phải tự giải thoát cho mình, chúng chấp nhận thiếu tình cảm chứ không thể nhìn tôi sống mà ngày nào đi làm thì thôi chứ về nhà là chồng lại kiếm đủ thứ chuyện, dùng những lời thô tục để chửi bới, xúc phạm vợ. Tôi chỉ biết về nhà như một người câm, làm xong việc nhưng không có bữa nào tôi được yên.

Tôi là người phụ nữ được mọi người quý mến, có sự nghiệp, con cái lớn (một cháu có gia đình và một cháu đang học đại học năm hai). Chồng luôn tìm đủ chuyện để làm ảnh hưởng đến việc học của con, sống cho bản thân anh. Tôi có nên ly hôn không? Tiếp tục sống như này tôi không thể chịu nổi. Rất mong nhận được sự chia sẻ.

