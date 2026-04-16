30 năm phát triển hệ sinh thái công nghiệp của tập đoàn Ngọc Diệp

Tập đoàn Ngọc Diệp phát triển hệ sinh thái nội thất, bao bì, cửa, nhôm theo tiêu chuẩn quốc tế qua 30 năm, đầu tư công nghệ, nhân lực nhằm nâng năng lực cạnh tranh.

2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của tập đoàn Ngọc Diệp. Trước nhịp chuyển mình mạnh mẽ của công nghiệp trong nước, đơn vị tiếp tục nêu cao triết lý "lấy công nghệ làm gốc, con người làm tâm và chất lượng là thước đo danh dự".

Bắt đầu từ lĩnh vực nội thất năm 1996, tập đoàn dần lấn sân mảng bao bì carton, cửa NgocDiepWindow và nhôm Dinostar - mảnh ghép "trẻ nhất" nhưng đang dẫn dắt đà tăng trưởng của hệ thống. Đại diện đơn vị cho biết việc mở rộng hệ sinh thái không chỉ phản ánh tầm nhìn dài hạn, mà còn thể hiện chiến lược phát triển dài hạn: củng cố nội lực, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chuẩn quốc tế.

Thập niên 1990, khi thị trường nội thất trong nước còn phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu và thiếu nhà cung cấp có khả năng triển khai đồng bộ, Ngọc Diệp sớm định hình hướng đi khác biệt: cung cấp giải pháp thiết kế, thi công nội thất tổng thể.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều không gian từ văn phòng, trường học, thư viện đến khách sạn, gia đình, nội thất Ngọc Diệp từng bước tạo dấu ấn trên thị trường, đồng thời đặt nền móng cho sự hình thành hệ sinh thái sản xuất sau này. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp sớm ứng dụng mô hình quản trị 4.0, góp phần đồng bộ chuỗi hoạt động từ đơn hàng, sản xuất, quản lý kho đến lắp đặt công trình, đảm bảo tiến độ cùng độ chính xác trong vận hành.

Trong lĩnh vực bao bì carton, doanh nghiệp xây nhà máy sản xuất quy mô lớn ở miền Bắc, trang bị dây chuyền nhập khẩu từ Đức, Italy. Từ khâu tạo sóng, in ấn đến đóng gói được tự động hóa, vận hành theo mô hình sản xuất tinh gọn, vừa tối ưu năng suất, đảm bảo chất lượng đồng nhất, vừa đáp ứng nhanh các đơn hàng lớn có yêu cầu khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bao bì Ngọc Diệp là nhà máy sản xuất bao bì carton quy mô lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp

Ở lĩnh vực cửa nhôm và vách mặt dựng, NgocDiepWindow đầu tư nhà máy hơn 40.000 m2 kèm dây chuyền tự động hóa, công nghệ điều khiển sản xuất tích hợp AI, cho phép gia công đồng bộ từ xử lý thanh nhôm định hình đến lắp ráp hoàn thiện.

Sản phẩm nhôm, vách mặt dựng có khả năng chống bão, cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TCVN 7452:2004 và QCVN 16:2014/BXD, qua đó thể hiện cam kết "đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế".

Với lĩnh vực nhôm công nghiệp, nhà máy nhôm Dinostar được đầu tư dây chuyền đồng bộ từ Nhật Bản, Đức và Đài Loan, vận hành khép kín từ luyện đúc billet, ingot, ép đùn đến sơn tĩnh điện. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), EN (châu Âu).

Dây chuyền sơn tĩnh điện đứng vận hành tự động và khép kín tại nhà máy Nhôm Dinostar. Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp

Trên nền tảng công nghệ và năng lực sản xuất quy mô lớn, lĩnh vực sản xuất nhôm đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Không chỉ trong nước, nhôm Dinostar mở rộng sự hiện diện toàn cầu, với khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu công nghệ là nền tảng của hệ thống sản xuất, thì đội ngũ nhân sự là lực lượng vận hành, liên tục nâng cấp nền tảng ấy. Tại Ngọc Diệp, đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, kiến trúc sư đến, chuyên gia kỹ thuật lẫn công nhân lành nghề... đều tham gia kiểm soát, vận hành, liên tục cải tiến hệ thống sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp lý giải tinh thần "rèn tâm - luyện chất" không đơn thuần là giá trị văn hóa mà trở thành nguyên tắc làm việc xuyên suốt, bảo đảm mọi quy trình tuân thủ nghiêm ngặt, không ngừng nâng cấp.

Đội ngũ nhân sự được xem là giá trị cốt lõi sau mỗi sản phẩm. Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp

Ban lãnh đạo quan niệm chất lượng không phải khẩu hiệu mà là kết quả của hệ thống vận hành kỷ luật, đồng bộ. Đội ngũ chuyên môn theo dõi, tối ưu liên tục toàn bộ quy trình - từ khâu thiết kế, nghiên cứu vật liệu, vận hành dây chuyền đến kiểm soát tiêu chuẩn kỹ thuật. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng cạnh tranh bền vững, qua đó giúp tập đoàn duy trì độ tin cậy trong mỗi sản phẩm lẫn khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, đơn vị từng bước thúc đẩy định hướng "xanh hóa" trong sản xuất. Tập đoàn tích hợp các tiêu chuẩn phát triển bền vững vào hệ thống sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như FSC (Forest Stewardship Council) và triển khai kiểm kê khí nhà kính GHG (Greenhouse Gas) theo ISO-14064.

Cùng với đó, ban lãnh đạo đón đầu các chính sách xanh toàn cầu, đầu tư đào tạo chuyên sâu nhằm đáp ứng cơ chế CBAM của EU, hướng tới mô hình sản xuất minh bạch phát thải, vận hành bền vững và từng bước mở rộng cơ hội tại các thị trường cao cấp. Cũng theo đại diện doanh nghiệp, định hướng trên thể hiện xuyên suốt ở bốn trụ cột: nội thất Ngọc Diệp; bao bì Ngọc Diệp; NgocDiepWindow; nhôm Dinostar. Mỗi lĩnh vực là một mắt xích trong hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ - nơi công nghệ sản xuất, nguồn nhân lực cùng tiêu chuẩn môi trường được vận hành song hành, từ đó tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ba thập niên là hành trình tích lũy kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực con người. Từ nền tảng ấy, tập đoàn Ngọc Diệp tiếp tục đặt mục tiêu kép trong chặng đường mới: vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng, hướng tới tương lai phát triển bền vững.

