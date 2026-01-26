30 năm gây dựng danh tiếng của Victoria Beckham

Victoria Beckham được ví như chiến lược gia trong việc xây dựng hình ảnh, sự nghiệp vì biết kiểm soát tình hình, giữ điềm tĩnh khi vướng bê bối.

Ở tuổi 52, nhà thiết kế Victoria - vợ cựu danh thủ David Beckham - được nhớ đến như một phụ nữ thời thượng, có sự nghiệp thành công và mái ấm hạnh phúc. Nhưng gần đây, hình tượng ấy rạn nứt khi bị con trai lớn - Brooklyn, 27 tuổi - đăng bài chỉ trích. Trong đó, anh cho biết bố mẹ chỉ xây dựng vỏ bọc "gia đình hoàn hảo", "đặt thương hiệu Beckham trên tất cả" và "không tôn trọng vợ anh".

Dù Brooklyn chỉ trích cả bố lẫn mẹ, Victoria thu hút nhiều quan tâm hơn bởi anh trực tiếp đề cập mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu - một trong những tin đồn chưa được xác nhận nhiều năm qua. Dịp này, Forbes có bài viết về con đường Victoria Beckham xây dựng danh tiếng của chuyên gia truyền thông Mỹ Gemma Allen. Tác giả nhận xét Victoria vừa là nhân vật của công chúng vừa là nhà hoạch định chiến lược, tạo dựng sự nghiệp nhờ biết quản lý hình ảnh, có tham vọng và đổi mới bản thân.

Victoria Beckham trong bộ ảnh chụp vào tháng 10/2025. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

Nghệ sĩ sinh năm 1974, tên thật là Victoria Caroline Adams, con lớn trong gia đình kinh doanh đồ điện phát đạt tại Essex, Anh. Cô nổi tiếng khi ra mắt cùng Spice Girls - một trong những ban nhạc nữ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời - vào năm 1996. Tên tuổi cô càng phổ biến khi kết hôn ngôi sao bóng đá David Beckham năm 1999, trở thành một trong những nàng WAGs (vợ, người yêu của các vận động viên) được báo chí săn đón nhất.

Năm 2001, Spice Girls tan rã, Victoria chuyển hướng làm ca sĩ solo nhưng không thành công. Theo Forbes, cô nhận ra danh tiếng dưới vai trò mới không bền vững, rút ra bài học: việc xuất hiện trước công chúng không có ý nghĩa nếu thiếu sự kiểm soát. Do đó, cô rời ngành âm nhạc, thử sức với lĩnh vực khác. Chuyên gia nhận định Victoria đưa ra quyết định từ sớm nhưng có sự trưởng thành về mặt kinh doanh, thể hiện qua cách cô chủ động từ bỏ một lĩnh vực không còn cơ hội phát triển.

MV "Not Such An Innocent Girl" của Victoria Beckham MV "Not Such An Innocent Girl" (2001). Video: YouTube/ VictoriaBeckhamVEVO

Năm 2003, sự nghiệp thiết kế của Victoria bắt đầu khi cô hợp tác hãng Rock & Republic sản xuất đồ jeans. Ba năm sau, cô ra mắt dòng trang phục denim, kính râm và nước hoa. Năm 2008, Victoria công bố thương hiệu mang tên mình, giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên tại tuần thời trang New York.

Ban đầu, giới chuyên môn nghi ngờ năng lực của Victoria, cho rằng việc cô kinh doanh chỉ là "dự án phù phiếm của người nổi tiếng". Cuối cùng, màn ra mắt gây tiếng vang, các thiết kế được nhận xét thanh lịch, tinh tế với những đường cắt, may tỉ mỉ. Về sau, nhiều sao hạng A như Beyoncé, Jennifer Lopez và Kate Winslet chọn mặc trang phục của Victoria.

Dù có mở đầu khả quan, doanh nghiệp của Victoria liên tục báo lỗ hàng chục triệu bảng suốt nhiều năm. Trong phim tài liệu Victoria Beckham, cô cho biết hãng suýt phá sản năm 2016, chủ động tìm nhà đầu tư bên ngoài. Lúc ấy, cô bị áp lực khi phải thông báo tình hình kinh doanh với chồng - cựu danh thủ David Beckham - do anh cũng góp vốn làm ăn. David nói buồn khi thấy vợ như vậy bởi anh biết Victoria là "người phụ nữ kiêu hãnh".

Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" Trailer phim "Victoria Beckham" (2025). Video: Netflix

Bà xã Beckham không xem việc liên tục lỗ vốn là thất bại, kiên quyết dấn thân vào thị trường xa xỉ. Đồng thời, cô mở dòng quần áo may sẵn với mức giá phải chăng, lấn sang lĩnh vực mỹ phẩm và bán hàng trực tuyến. Trên Allure năm 2023, Victoria cho biết can dự tất cả khía cạnh kinh doanh, không có mặt hàng nào cô chưa từng kiểm tra.

Chuyên gia Gemma Allen nhận định nếu thời trang giúp vai trò mới của Victoria được công nhận ở tầm quốc tế, mảng làm đẹp tạo lợi nhuận lớn. Các sản phẩm của cô gây ấn tượng với thiết kế tối giản, công thức lành mạnh, tập trung vào triết lý "không thể tìm những món này ở nơi khác". Chiến lược xuất hiện đúng thời điểm ngành mỹ phẩm chuyển sang xu hướng clean beauty (không thành phần độc hại) và mission-driven beauty (sản phẩm gắn liền mục đích vì xã hội, môi trường).

Tháng 10/2025, Reuters đưa tin thương hiệu Victoria Beckham có thể đạt mức định giá 700 triệu USD, thu hẹp các khoản lỗ.

Gia đình Beckham đến ủng hộ show thời trang của Victoria hồi tháng 9/2025. Từ trái qua: Cruz, vợ chồng Brooklyn-Nicola, Harper, Romeo, Victoria và David Beckham. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

Bên cạnh bản lĩnh kinh doanh, Forbes đánh giá cao cách Victoria xử lý bê bối. Trước khi Brooklyn gây ồn ào, gia đình cô đối mặt một vụ khủng hoảng khác. Đầu những năm 2000, David Beckham vướng tin ngoại tình trợ lý Rebecca Loos. Khi scandal bùng nổ, phản ứng của Victoria gây chú ý. Cô điềm tĩnh, không có các cuộc phỏng vấn giãi bày hay để cảm xúc dẫn dắt truyền thông.

Theo chuyên gia, việc giữ bình tĩnh trở thành nét đặc trưng của Victoria. Xét trên góc độ quản lý thương hiệu, tính cách này quan trọng vì về sau nó trở thành đặc điểm nổi bật cho nhãn hàng của cô: tối giản, đầy tính kỷ luật và chuẩn xác. Gemma Allen nhận định những điều này có giá trị hơn các xu hướng nhất thời.

Ngoài ra, Victoria hiếm khi để công chúng nhìn sâu vào cuộc sống riêng tư. Chỉ có hai lần cô cho phép là lúc sản xuất quay show Victoria Beckham: Coming to America (2007) và phim tài liệu mang tên cô ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, dự án mới nhất bị ảnh hưởng bởi ồn ào của gia đình khi nhà Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025.

Đến nay, cô chưa lên tiếng về bài viết của con trai cả. Những ngày qua, nhà thiết kế liên tục cập nhật mạng xã hội vì công việc, đăng bài ủng hộ dự án mới của hai con trai Romeo và Cruz. Hôm 25/1, cô chia sẻ ảnh dự tiệc sinh nhật của Emma Bunton - Baby Spice của Spice Girls - cùng hai thành viên khác là Geri Halliwell và Melanie C.

Spice Girls (trừ Melanie B) tái ngộ trong tiệc sinh nhật của Emma Bunton. Từ trái qua: Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton và Victoria. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

Nhìn lại 30 năm từ khi ra mắt, mỗi giai đoạn của Victoria được củng cố bằng việc thắt chặt cách kể chuyện, bảo vệ hình ảnh và gắn hành vi cá nhân với giá trị thương hiệu như thể chúng là bản năng. Với mâu thuẫn hiện tại, cây bút Allen cho rằng đế chế thời trang Victoria Beckham và thương hiệu Beckham có thể vượt qua. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là theo thời gian, chiến lược của Victoria có giới hạn đến đâu. Liệu cách cô giấu cảm xúc như trước còn hiệu quả khi chuyện đời tư bị người nhà phơi bày. Hoặc đã đến lúc nhà Beckham học cách "thả lỏng" hình tượng nhưng vẫn giữ uy thế.

Phương Thảo (theo Forbes, Hello Magazine)