30 cảnh sát đóng lõng ôtô chở ma túy

Nghệ AnCảnh sát tạo tình huống tắc đường đón lõng nghi phạm vận chuyển ma túy khiến hắn không thể tháo chạy, phải giơ tay đầu hàng.

Chiều 27/4, Nguyễn Ngọc Nam (38 tuổi) trú huyện Thanh Chương (Nghệ An) lái ôtô biển số Nghệ An chạy trên quốc lộ 8A huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hướng về Nghệ An.

Cảnh sát bao vây Giây phút cảnh sát trấn áp xe vận chuyển ma túy. Video: Trọng Tuấn

Để chặn chiếc xe chở ma túy này, tại đoạn đường đi qua thôn Bòng Phài, xã Sơn Tây (Hương Sơn), cảnh sát sắp xếp một số xe tải, dàn cảnh tắc đường. Xe của Nam không dừng lại, lách qua hẹp ở lề đường để đi tiếp song bị cảnh hóa trang phục sẵn từ các hướng lao tới, nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp.

Nam mở cửa hòng bỏ chạy song ngay lập tức giơ hai tay hàng. Cảnh sát công bố thu 6 kg ma túy đá, 4 bánh heroin (tổng trọng lượng khoảng 1,5 kg). Số ma túy có nguồn gốc từ Lào được đưa qua Hà Tĩnh, Nghệ An trước khi tới các tỉnh khác.

"Có khoảng 30 cảnh sát tham gia vây bắt. Chúng tôi tính toán rất kỹ tình huống để đảm bảo an toàn cho người dân, người tham gia giao thông và lực lượng đánh án", một cán bộ tham gia vụ án kể.

Nhà chức trách kiểm tra tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn

Cùng ngày, cảnh sát bắt thêm một số người liên quan đường dây ma túy này song chưa tiết lộ danh tính.

Đây là chuyên án lớn do Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An ) và Công an huyện Thanh Chương phối hợp thực hiện.

Nguyễn Hải