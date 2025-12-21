3 thiếu niên đi xe máy tông ôtô tải, một người tử vong

Nghệ AnĐi chơi Noel, ba thiếu niên 13-15 tuổi chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, tông vào ôtô tải đang rẽ vào ngõ ở xã An Châu khiến một em tử vong, hai em bị thương nặng.

Khoảng 21h ngày 20/12, ba thiếu niên trú xã An Châu chở nhau trên một xe máy, đi từ khu vực giáo xứ Hậu Hòa về xã An Châu. Khi đến đoạn đường bêtông liên xã giáp ranh khu vực Diễn Lộc và Diễn Tân trước đây, xe máy bất ngờ tông thẳng vào ôtô tải cỡ nhỏ chạy ngược chiều, đang rẽ trái vào nhà dân.

3 thiếu niên lái xe máy tông thẳng ôtô tải, một người tử vong Khoảnh khắc xe máy chở 3 thiếu niên tông vào ôtô tải. Video: Hùng Lê

Cú va chạm mạnh khiến một thiếu niên văng ra giữa đường, hai em còn lại bị hất lên hàng rào ven đường. Hậu quả, em Khánh, 15 tuổi, tử vong tại chỗ. Hai thiếu niên 13 tuổi bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tài xế ôtô tải không bị thương.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường; ôtô tải hư hỏng phần đầu. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 6 m, có nhiều ngõ nhỏ, không có đèn chiếu sáng công cộng, ánh sáng chủ yếu từ nhà dân hai bên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định xe máy chở ba thiếu niên chạy với tốc độ cao, khiến tài xế ôtô tải không kịp xử lý. Khám nghiệm hiện trường không thấy mũ bảo hiểm của những người đi xe máy.

Sáng 21/12, Công an xã An Châu phối hợp Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đức Hùng