3 sản phẩm thường dùng để vệ sinh nhà

Sau khi Covid-19 bùng phát, việc vệ sinh cá nhân, giữ gìn nhà cửa, môi trường làm việc sạch sẽ được chú trọng. Theo các chuyên gia, thông thường có 3 loại hóa chất thông dụng để diệt khuẩn.

- Thứ nhất: khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng.

- Thứ hai: dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng với thành phần khoảng 0,5% sodium hypochlorite, theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tẩy rửa với một lít nước. Gia đình cũng có thể sử dụng dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha, đảm bảo tiếp xúc trên bề mắt ít nhất 10 phút.

- Thứ ba: cồn với thành phần chứa ít nhất 70%.

Song song cùng với nhu cầu của sử dụng của người dân, thị trường hóa chất khử khuẩn, cồn, nước rửa tay khô đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết cách lựa chọn sản phẩm đạt chuẩn, phù hợp nhu cầu.

Gia đình lựa chọn các sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để đảm bảo hiệu quả tẩy rửa, phòng chống dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo, khi lựa chọn sản phẩm, người mua nên kiểm tra thông tin nồng độ cồn, nồng độ hóa chất diệt khuẩn trên bao bì. Gia đình ưu tiên các sản phẩm cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận lưu hành (số đăng ký bắt đầu bằng các ký tự VNDP-HC...). Bạn tránh nhãn hiệu chưa được kiểm chứng hay nguồn hàng quảng cáo "xách tay", trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Các chuyên gia lưu ý, người dân khi khử khuẩn bằng cách lau rửa, cần theo nguyên tắc lau từ nơi sạch đến nơi bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Bạn sử dụng gang tay cao su, khẩu trang khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. Các bề mặt phải được làm sạch bằng xà phòng và nước, sau khi lau khử khuẩn thì để khô tự nhiên.

Với các khu vực như nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong nhà, mỗi ngày cần làm sạch ít nhất một lần. Riêng các vận dụng thường xuyên chạm tay tiếp xúc như tay nắm cửa, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển, điện thoại... thì cần thiết khử khuẩn ít nhất 2 lần trong ngày để tránh nguy cơ lây lan.

Khi gia đình vệ sinh, các thiết bị điện tử và công tắc đèn là cần phải tắt nguồn để tránh gây giật, hỏng hóc. Đối với thiết bị không chịu nước thì ưu tiên dùng cồn để khử khuẩn.

Thường xuyên lau chùi, vệ sinh nhà cửa bằng các dung dịch sát khuẩn đạt chuẩn là biện pháp tích cực để phòng chống Covid-19.

Đối với các khu chung cư, tập thể, nơi tập chung mật độ dân đông đúc, bên cạnh việc đảm bảo nhà sạch của mỗi gia đình, thì việc khử khuẩn tại khu vực công cộng là cần thiết để tránh mầm bệnh có thể phát tán. Bộ Y tế cũng khuyến cáo vệ sinh thường xuyên, tối thiểu một lần với sảnh chờ, khu vui chơi, khu tập luyện thể thao, cầu thang bộ, nhà vệ sinh... Người dân vệ sinh khử khuẩn tối thiểu 2 lần với tay vịn cầu thang, lan can, bảng điều khiển thang máy, cabin thang máy. Rác thải sau khi vứt phải được đậy nắp, đặt ở vị trí thuận tiện, đem đi thu gom, xử lý hàng ngày theo quy định.

Tình hình dịch bệnh suốt những tháng qua luôn nằm trong vòng kiểm soát chủ động của Chính Phủ. Tuy nhiên, để kiểm soát tiến tới "chung sống an toàn" với dịch bệnh như chiến lược Chính phủ đặt ra, Bộ Y tế khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp an toàn sức khoẻ, lối sống vệ sinh, quyết tâm bảo vệ những thành quả đã đạt được.

Theo các chuyên gia, virus SARS-CoV-2 có thể lây trực tiếp từ người sang người do hít phải các giọt bắn trong không khí khi người mang virrus ho, hắt hơi, nói chuyện, qua tiếp xúc gián tiếp do các giọt bắn có chứa virrus rơi xuống đất, các bề mặt xung quanh, lây truyền qua bàn tay khi chúng ta cầm nắm, tiếp xúc với các bề mặt vật dụng. Do vậy, việc thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng, vệ sinh bề mặt bằng dung dịch vệ sinh khử khuẩn là một trong những biện pháp quan trọng để cắt đứt đường lây truyền của bệnh Covid-19, các dịch bệnh khác.

Lê Nguyễn