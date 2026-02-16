3 sai lầm khiến bệnh nhân ung thư có thể gặp nguy hiểm ngày Tết

Kiêng uống thuốc đầu năm để tránh "dông", ăn uống kiêng khem cực đoan hoặc tin vào các loại "thần dược" trên mạng là những hành động có thể đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, nhận định người Việt thường mang tâm lý "Tết chỉ có một lần" nên ăn uống thoải mái, hoặc ngược lại kiêng khem khổ sở vì sợ "nuôi khối u". Bà khẳng định cả hai thái cực này đều đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Sai lầm phổ biến và để lại hậu quả nặng nề nhất là quan niệm kiêng đi viện, kiêng uống thuốc ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Bác sĩ Phương nhấn mạnh ung thư không có khái niệm nghỉ lễ. Việc người bệnh tự ý ngắt quãng điều trị hay lùi lịch truyền hóa chất sẽ làm mất "thời cơ vàng" khống chế tế bào ác tính. Bệnh nhân cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ bác sĩ đã chỉ định. Trước kỳ nghỉ, người nhà nên chủ động nhờ bác sĩ tư vấn, chuẩn bị sẵn "túi thuốc dự phòng" gồm thuốc chống nôn, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa để xử lý kịp thời các tác dụng phụ nhẹ tại nhà.

Bác sĩ Phương tư vấn, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Diệu Hiền

Về chế độ dinh dưỡng, chuyên gia khuyến cáo người bệnh không được để cơ thể thiếu hụt năng lượng. Thay vì cố ép mình ăn ba bữa lớn cùng gia đình, bệnh nhân hãy chia nhỏ thành 5-6 bữa trong ngày, ưu tiên thực phẩm tươi sống và nấu chín kỹ. Các món muối chua như dưa hành, cà pháo chứa nhiều muối dễ gây đầy bụng, trong khi thực phẩm chế biến sẵn như giò chả, lạp xưởng thường có chất bảo quản làm tăng gánh nặng cho gan.

Đặc biệt, bệnh nhân ung thư đang điều trị phải tuyệt đối tránh xa rượu bia. Một ly rượu chúc mừng đầu năm có thể làm giảm tác dụng của thuốc, gây hại trực tiếp lên cơ quan nội tạng vốn đang chịu áp lực từ hóa chất.

Một nguy cơ khác xuất hiện nhiều trong dịp này là nạn tin giả. Lợi dụng tâm lý muốn ăn Tết ngon lành, nhiều trang mạng mạo danh các bệnh viện lớn quảng cáo "thần dược thảo mộc" hay thực phẩm chức năng thải độc. Bác sĩ Phương cảnh báo mọi phương pháp điều trị đều phải dựa trên cơ sở khoa học. Việc tin dùng các bài thuốc truyền miệng không rõ nguồn gốc không chỉ gây tốn kém mà còn dễ dẫn đến suy gan, suy thận cấp, phá hỏng quá trình điều trị chính thống.

Bên cạnh đó, việc di chuyển liên tục để chúc Tết dễ khiến cơ thể suy kiệt do hệ miễn dịch của người bệnh vốn yếu hơn bình thường. Bệnh nhân cần lắng nghe cơ thể, từ chối các cuộc vui không cần thiết và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để tránh nhiễm khuẩn hô hấp. Một giấc ngủ sâu hay khoảng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn quan trọng hơn việc cố gắng tiệc tùng xã giao.

Khi gặp các phản ứng phụ như buồn nôn, người bệnh nên dùng trà gừng ấm, cháo loãng thay vì đồ dầu mỡ. Nếu tiêu chảy do thay đổi chế độ ăn, gia đình cần bù nước điện giải (Oresol) kịp thời. Trong trường hợp táo bón, người bệnh hãy tăng cường uống nước và ăn các loại quả mềm như thanh long, đu đủ. Bệnh nhân nên lưu lại số điện thoại của khoa điều trị để liên hệ ngay khi có dấu hiệu bất thường.