3 sai lầm khi uống sữa đậu nành có thể gây béo phì, hại thận

Sữa đậu nành không đường vốn được xem là "thức uống vàng" để giảm cân và tăng cơ, nhưng nếu mắc phải 3 sai lầm dưới đây, lợi ích sức khỏe sẽ biến thành tác hại.

Chuyên gia dinh dưỡng Hạ Tử Văn (Đài Loan) mới đây đã đưa ra cảnh báo trên trang cá nhân về 3 thói quen sai lầm khi uống sữa đậu nành mà nhiều người đang mắc phải. Cô nhấn mạnh: Đừng coi sữa đậu nành là nước lọc, nhất định phải chọn loại không đường và đừng kỳ vọng dùng sữa đậu nành để bổ sung canxi.

Coi sữa đậu nành là nước lọc

Sữa đậu nành không đường là nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống hàng ngày, nhóm "đậu, cá, trứng, thịt" là nhóm ưu tiên hàng đầu để nạp đạm. Một chai sữa đậu nành không đường 400 ml tương đương với 2 phần protein, chứa isoflavone và lecithin tự nhiên, rất phù hợp cho người đang trong chế độ tăng cơ giảm mỡ hoặc người ăn chay.

Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất là uống sữa đậu nành thay nước. Tương tự sữa tươi, sữa đậu nành giàu đạm, nếu uống quá nhiều sẽ tạo áp lực nặng nề lên thận.

Chuyên gia khuyến nghị mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 400 ml. Các nguồn đạm còn lại nên được đa dạng hóa từ hải sản, cá, trứng và thịt. Việc cố uống tới 2.000 ml sữa đậu nành mỗi ngày không chỉ gây đầy bụng mà còn phản tác dụng đối với cơ thể.

Thói quen hảo ngọt

Chuyên gia Hạ Tử Văn giải thích, một chai sữa đậu nành có đường loại 400 ml chứa khoảng 4-5 viên đường, cung cấp thêm từ 80 đến 100 calo so với loại không đường. Việc duy trì thói quen uống sữa có đường thường xuyên chắc chắn sẽ dẫn đến tăng cân nhanh chóng.

Do đó, lựa chọn nguyên bản (không đường) vẫn là giải pháp lành mạnh nhất.

Dùng sữa đậu nành để thay thế sữa tươi (bổ sung canxi)

Nhiều người lầm tưởng hàm lượng canxi trong sữa đậu nành rất cao. Thực tế, trong 100 ml sữa đậu nành chỉ có khoảng 14 mg canxi. Con số này thấp hơn rất nhiều so với sữa bò.

Nếu mục tiêu của bạn là bổ sung canxi để chắc khỏe xương, chuyên gia khuyên nên ưu tiên các sản phẩm từ sữa như: sữa tươi, sữa chua không đường, phô mai. Bên cạnh đó, các nguồn thực phẩm khác như rau xanh đậm, đậu phụ khô, hay mè đen cũng là những lựa chọn bổ sung canxi hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào sữa đậu nành.

Chỉ khi uống sữa đậu nành đúng cách, đúng liều lượng, bạn mới có thể phát huy tối đa lợi ích sức khỏe mà loại thức uống này mang lại.

Mỹ Ý (Theo SETN)