3 phim Việt kỳ vọng hút khán giả Tết 2023

Trấn Thành mong "Nhà bà Nữ" phá kỷ lục hơn 400 tỷ đồng của "Bố già" dù biết điều này khó khăn vì cần "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Mùa phim Tết Quý Mão dần được "hâm nóng" với loạt sự kiện ra mắt phim của ba tác phẩm: Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành), Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa), Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng). Ba phim trong nước sẽ ra rạp ngày 22/1 (mùng Một Tết), thể loại đa dạng: Gia đình, hài - tình cảm, trộm cướp (heist).

Trailer chính phim "Nhà bà Nữ" Trailer "Nhà bà Nữ" - dán nhãn 16+. Video: TT Town

Nhà bà Nữ là dự án được chú ý nhất khi công bố cuối năm ngoái. Phim quy tụ dàn nghệ sĩ: Ngọc Giàu, Việt Anh, Trấn Thành, Lê Giang, Khả Như, Song Luân, Uyển Ân... Bà Nữ (Lê Giang đóng) - chủ một tiệm bánh canh cua - vốn là người mẹ khó tính, nặng gánh cơm áo gạo tiền. Từng bị phụ bạc, bà cấm cản con gái út Ngọc Nhi (Uyển Ân đóng) trước các mối quan hệ yêu đương.

Nếu Nhà bà Nữ khai thác bi kịch gia đình, Siêu lừa gặp siêu lầy mang bầu không khí vui nhộn với nhiều tình tiết gây cười. Câu chuyện chính xoay quanh Khoa (Mạc Văn Khoa), tên trộm đến Phú Quốc (Kiên Giang) với ước mơ đổi đời.

Chị chị em em 2 là ẩn số lớn với sự góp mặt của hai diễn viên chính - Minh Hằng và Ngọc Trinh. Câu chuyện xoáy sâu chuyện tranh quyền đoạt vị của Ba Trà, Tư Nhị - hai người đẹp nức tiếng ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20.

Một số nhà làm phim kỳ vọng vào bức tranh sáng cho phim Việt với doanh thu trăm tỷ đồng. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết mong đàn anh Vũ Ngọc Đãng lẫn Trấn Thành thắng lớn để vực dậy phòng vé. Thanh Hòa nói: "Có thể có người cho rằng các nhà làm phim mong tác phẩm của đối thủ ế ẩm. Nhưng tôi nghĩ không phải thế. Một phim doanh thu kỷ lục như Bố già mới chỉ bán ra 5 triệu vé, còn dân số Việt gần 100 triệu người, chưa kể những người đi coi lại, nghĩa là 'miếng bánh' rất lớn, đủ cho mọi người".

Trấn Thành đến ủng hộ Minh Hằng (phải), Ngọc Trinh trong buổi ra mắt "Chị chị em em 2" ở TP HCM hôm 17/1. Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Trấn Thành cho biết sau một năm "ê chề với phim Việt", anh mong cả ba tác phẩm sớm hòa vốn và có lời dịp Tết. Anh từng chứng kiến nhiều đơn vị làm phim phá sản vì bị ảnh hưởng kinh tế trong đại dịch. Có lần, gặp anh, một chủ rạp bắt tay cảm ơn vì Bố già giúp cụm rạp trụ vững giữa Covid-19.



"Tác phẩm Bố già là ải lớn nhất tôi cần vượt qua. Tôi rất muốn tự tay phá kỷ lục hơn 400 tỷ đồng của phim, dù biết rất khó vì cần hội đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa", anh nói. Khi công chiếu hồi tháng 3/2021, Bố già thắng một phần vì nhu cầu giải trí của khán giả tăng cao, sau khi rạp trải qua đợt "đóng băng" do giãn cách.

Trailer 'Chị chị em em 2' Trailer "Chị chị em em 2" - dán nhãn 18+. Video: CGV

Ngoài ba phim Việt, phòng vé còn có sự tham gia của loạt tác phẩm ngoại. Phim Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London (Mummies) - ra rạp ngày 22/1 - kể chuyến phiêu lưu tìm lại nhẫn đính hôn của bộ tứ xác ướp, đến từ một vương quốc dưới lòng đất. Cùng ngày, Pororo: Cuộc phiêu lưu đến dinh thự rồng - xoay quanh chú cánh cụt Pororo cùng bạn bè tạo ra một con rồng máy để đánh bại phù thủy độc ác Gad. Mèo béo siêu đẳng (The Amazing Maurice) là câu chuyện về chú mèo Maurice khôn ngoan với biệt tài lừa đảo.

Trailer "Siêu lừa gặp siêu lầy" Trailer "Siêu lừa gặp siêu lầy" - dán nhãn 16+. Video: 89s Group

Hai bom tấn Avatar: The Way of Water và Puss in Boots: The Last Wish (2022) tiếp tục được bố trí nhiều suất chiếu trong Tết do chưa giảm sức "nóng". Đại diện Galaxy Links - đơn vị phát hành Avatar 2 - cho biết tuần qua, phim tiếp tục đứng đầu phòng vé với 6,6 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu trong nước lên hơn 264 tỷ đồng. Phim xếp sau Avengers: Endgame (hơn 279 tỷ đồng) trong danh sách các phim quốc tế ăn khách nhất mọi thời tại Việt Nam.

Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer phim "Avatar 2". Video: 20th Century

Mai Nhật