3 người Trung Quốc giết tài xế taxi vì sợ bị bán qua Campuchia

Quảng NgãiLo sợ bị tài xế taxi lừa bán sang Campuchia, ba thanh thiếu niên người Trung Quốc lên kế hoạch sát hại, vứt thi thể xuống đường, cướp ôtô bỏ chạy.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử vụ án tài xế taxi ngụ Quảng Ninh bị 3 thanh thiếu niên quê Quảng Tây, Trung Quốc, sát hại hơn một năm trước.

HĐXX tuyên phạt Huang Jie Cheng (19 tuổi) 19 năm tù, Luo Shen Jun (17 tuổi) 13 năm tù, Gan Ying (18 tuổi) 11 năm tù cùng về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Huang Jie Cheng (trái) và hai bị cáo tại tòa, sáng 8/9. Ảnh: Trà Giang

Cáo trạng xác định, ngày 26/7/2024, 3 bị cáo nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh để tìm việc làm, theo sự hướng dẫn của một người quen qua mạng không rõ danh tính. Khoảng 3h sáng hôm sau, nhóm này lên taxi do tài xế 48 tuổi ở TP Hạ Long lái để vào phía Nam.

Trên đường đi, Luo Shen Jun phát hiện bản đồ trên taxi thể hiện điểm đến là Campuchia nên thông báo cho hai người còn lại. Cả ba nghĩ cách để quay về Trung Quốc, nhưng không thể liên lạc với người đã môi giới công việc trước đó.

Nhóm này cho rằng bị lừa, sẽ bị bán sang Campuchia, nên cùng bàn cách dùng áo siết cổ tài xế để lấy taxi quay trở lại Quảng Ninh. Đến 18h cùng ngày, xe đến quán cơm tại huyện Mộ Đức (cũ) ở tỉnh Quảng Ngãi. Khi tài xế đi gọi đồ ăn, 3 thanh thiếu niên phân công nhiệm vụ từng người.

Một giờ sau, khi tài xế lái xe từ cây xăng ra quốc lộ, 3 người này đã làm đúng như kế hoạch. Huang Jie Cheng lái xe đến đoạn đường vắng gần đó, vứt nạn nhân xuống đường khiến tử vong.

Sau đó, cả ba quay ngược ra phía Bắc. Trên đường đi, Luo Shen Jun lấy hai điện thoại của tài xế vứt ra đường để tránh bị theo dõi vị trí, đồng thời lấy hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 nhân dân tệ.

Đến tỉnh Quảng Bình, khi xe bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, thì nhóm này tăng ga bỏ chạy, nên bị khống chế, bắt giữ.

Phạm Linh