3 người bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại gia đình ở Đồng Nai bị bắt

Công an Đồng Nai "thần tốc" kết luận điều tra vụ án Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản, bắt thêm 3 kẻ đã bán súng cho hung thủ.

Trưa 30/10, Cơ quan điều tra Công an Đồng Nai cho biết, trong 15 ngày đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên tại xã Đăk Nhau, gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng.

Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi, đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Anh ta bị đề nghị truy tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhà chức trách đã bắt giữ những người đã bán súng cho Tùng là Lưu Minh Tiến (ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (quê Thái Nguyên). Họ bị đề nghị truy tố về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng.

Hiện, cơ quan điều tra, VKS và TAND tỉnh Đồng Nai đã họp, thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử trong tháng 11, để kịp thời trấn an dư luận và lập lại tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (thứ 3, bên trái), lúc bắt giữ Lê Sỹ Tùng, tối 5/10. Ảnh: Thái Hà

Bán xe lấy tiền mua súng, 750 viên đạn để gây án

Cơ quan điều tra xác định, Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Hồi học lớp 11, anh ta đã phạm tội trộm cắp tài sản và bị xử án 2 năm tù treo.

Tùng không có việc làm ổn định, không có thu nhập nhưng thích lối sống xa hoa; thường đăng Facebook hình ảnh đi du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn phục vụ đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Anh ta bị cáo buộc, với bản tính ham hưởng thụ và lười lao động nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Từng sở hữu súng săn và thường xuyên đi săn, anh ta quyết định sử dụng "hàng nóng" gây án.

Để thực hiện âm mưu, Tùng bán xe máy lấy tiền đặt mua súng quân dụng, 750 viên đạn và phụ kiện; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, móc câu, dây dù; chuẩn bị quần áo, giày dép để thay đổi nhận dạng, nhằm tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng điều tra sau khi gây án.

Theo kết luận, Tùng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, mục tiêu là gia đình giàu có, sống biệt lập ở nơi hẻo lánh để dễ gây án. Sau khi chuẩn bị công cụ, phương tiện, hắn đi khảo sát.

Đầu tháng 8, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau của Đỗ Duy Thiên có nhà khang trang, nhiều tài sản, ít người, nằm nơi hẻo lánh. Hắn nhiều lần đến điều nghiên, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn; xác định hướng tấn công và tẩu thoát. Sau khi nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu và phương án, hắn quyết định ra tay.

Lê Sỹ Tùng (giữa) bị đề nghị truy tố 4 tội danh. Ảnh: Thái Hà

Xả đạn vào các nạn nhân từ vị trí cách xa 35 m

Ngày 1/10, Tùng chuẩn bị toàn bộ công cụ, phương tiện, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ). Một mình điều khiển xe máy đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), hắn gửi xe tại bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón ôtô khách đi Đà Lạt. Tới nơi, Tùng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến bằng ôtô khách, xe ôm và xe buýt. Mỗi lần thay đổi phương tiện, anh ta đều thay đổi trang phục và đội tóc giả, đội mũ, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Lúc 7h ngày 2/10, Tùng lên xe khách từ xã BomBo, tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Khi cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, hắn xuống xe, đi bộ trong lô cao su tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng thay bỏ toàn bộ trang phục đang mặc, mặc bộ đồ chuyên dụng chạy môtô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng, bắn thử để kiểm tra độ chính xác, rồi dùng móc câu móc vào công tắc, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân đang ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân khoảng 35 m, xả đạn liên tục khiến 3 người chết; bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản, tẩu thoát.

Nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai khai 'thực hiện nhiệm vụ game giao' Lê Sỹ Tùng khai về hung khí, cách thức "gây khó khăn cho cơ quan điều tra". Video: Công an Đồng Nai

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tham gia. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp các Cục nghiệp vụ và Công an TP HCM khẩn trương làm rõ vụ án.

Ban chuyên án phân công 5 Phó giám đốc phụ trách 5 mũi công tác, thành lập 15 tổ điều tra, khám nghiệm, truy bắt với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công an Đồng Nai đồng thời phối hợp lực lượng biên phòng kiểm soát chặt khu vực biên giới, ngăn nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia.

Công an tỉnh phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, tiếp nhận và xác minh nhiều nguồn tin người dân cung cấp. Từ đó, lực lượng điều tra xác định được hướng di chuyển, dấu vết rời hiện trường và nhân dạng nghi phạm.

Sau 56 giờ truy lùng, đặc biệt là nhờ nguồn tin từ quần chúng, cảnh sát đã bắt được Lê Sỹ Tùng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Phước Tuấn