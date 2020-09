3 khu tắm khoáng tại Minera Hot Springs Bình Châu

Minera Hot Springs Binh Chau là một khu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng trên bàu nước khoáng nóng tự nhiên với hơn 70 điểm phun lộ thiên, tạo thành hệ thống các suối, hồ lớn nhỏ, bốc hơi nghi ngút trong nhiệt độ từ 37 đến 83 độ C. Nước khoáng nơi đây chứa hàm lượng silica cao cùng các thành phần khoáng có lợi cho sức khỏe như radi, flo, nitơ, natri, clo...

Du khách có cơ hội tắm khoáng nóng bên cạnh rừng tràm.

Minera Hot Springs Binh Chau có trên 50 hoạt động trải nghiệm và các khu vực khác nhau phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng và thư giãn của du khách. Trong đó, khu vực Around The World Spa với sự xuất hiện của các hồ ngâm khoáng bên cạnh các kỳ quan thiên nhiên thế giới là điểm nhấn mà du khách không thể bỏ qua khi tới đây.

Du khách có cơ hội ngâm mình trong những hồ khoáng nóng trải dài như trong cổ tích tại Minera Hot Springs Bình Châu.

Around The World Spa sở hữu 3 khu khoáng nóng. Du khách có thể lựa chọn tắm khoáng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực ngự tọa của lâu đài bông Pamukkale. Đặc trưng phong cách tắm khoáng của xứ sở này là thả mình trong những hồ khoáng nóng trải dài thành bậc thang như cổ tích. Bên cạnh đó, không gian tràn ngập sắc trắng như khối bông khổng lồ cho du khách cảm giác thư thái như đang trôi giữa những tầng mây.

Du khách có thể ngâm mình tại Santorini mà chẳng phải đi tới Hy Lạp.

Ngay cạnh Pamukkale, du khách sẽ ngâm mình tại hòn đảo thiên thần của Hy Lạp mang tên Santorini, tận hưởng cảm giác ngâm khoáng nóng với kiến trúc trắng tinh khôi. Gần đó, hồ tắm thuỷ cục kiểu Đức với những thác massage vùng cổ vai gáy sẽ giúp du khách thư giãn.

Ở Around The World Spa còn có cặp đôi hồ ngâm thảo dược từ phương Đông và hồ tắm bùn thanh lọc cơ thể giúp trẻ hóa cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài. Du khách sẽ được giải tỏa mệt mỏi, cảm nhận cảm giác thư giãn, sảng khoái trong lớp bùn mềm mịn và ấm áp.

Ngâm mình trong hồ trả thảo dược phương Đông giúp du khách xóa tan mệt mỏi.

Around The World Spa còn là địa điểm "sống ảo" dành cho các bạn trẻ. Chỉ cách TP HCM hai giờ di chuyển, không gian đẹp và hội tụ các hình thức tắm khoáng được ưa chuộng trên thế giới, Around The World Spa là điểm đến hấp dẫn cho ngày nghỉ.

Minera Hot Springs Binh Chau: Địa chỉ: Quốc Lộ 55, Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

