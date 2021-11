3 điểm nổi bật của cuộc thi marketing cho gen Z

Z Marketer 2021 - cuộc thi marketing cho gen Z thu hút 712 sinh viên từ 70 trường đại học trên toàn quốc nhờ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đề tài sát thực tiễn.

Sau ba vòng thi đấu, 5 đội gồm: AIB, Bún Đậu, Z Factors, Alum và Killer Banana vượt qua gần 200 nhóm, bước vào vòng Chung kết diễn ra vào ngày 13/11. Cuộc thi bằng tiếng Anh do sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức. Tại đây, các nhóm thuyết trình kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC) đã hoàn thành trước đó.

Ông Tony Summers - Phó giám đốc học vụ kiêm giảng viên cao cấp về quản lý của BUV cho biết, ông rất ấn tượng với chất lượng phần thi của 5 nhóm, tới vòng Chung kết là thành công đối với sinh viên. Ông đánh giá cao nỗ lực và tài năng của thí sinh.

Ban giám khảo cuộc thi bao gồm: ông Tony Summers - Phó giám đốc học vụ BUV; ông Christopher Liu - Giám đốc phát triển kinh doanh game VNG; ông Nguyễn Hải Minh - Co-founder Wisdom Agency và ông Đỗ Xuân Khoa - Founder kiêm CEO Markus Marketing School, Markus - Brand & Agency.

Kết quả chung cuộc, Bún Đậu (gồm sinh viên RMIT và Đại học Kinh tế quốc dân - NEU) giành ngôi vô địch. Nhóm Killer Banana (Đại học Sydney, Đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) đạt Á quân. AIB (Đại học Kinh tế Quốc dân) giành giải Ba. Hai nhóm Alum (Đại học Cần Thơ) và Z-Factor (Đại học Kinh tế TP. HCM) lần lượt nhận giải Sáng tạo và Năng Động.

Nhóm Bún Đậu đạt giải Quán quân và Đội được yêu thích nhất.

Môi trường thi đấu trẻ trung

Với tiêu chí dành cho gen Z, ban tổ chức cuộc thi hoàn toàn là sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Với góc nhìn của người trẻ, các bạn hiểu những khó khăn mỗi đội gặp phải để lên phương án hỗ trợ kịp thời. Trong mỗi khâu tổ chức cuộc thi, các thành viên đều cố gắng sáng tạo, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết để giúp các đội chơi có thêm động lực hoàn thành thử thách.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Z Marketer 2021 đã được lên kế hoạch chi tiết với thời gian chuẩn bị dài hơi hơn so với mùa 1. Suốt quá trình tổ chức cuộc thi các bạn đều có sự trao đổi chặt chẽ với chuyên gia. Cuối cùng, đề bài về game chương trình đưa ra vừa mới mẻ so với các cuộc thi marketing trước đây, vừa gần gũi với những bạn trẻ yêu công nghệ.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn (mentor) đồng hành

Nhiều bạn trẻ để lại bình luận sau cuộc thi, bày tỏ ấn tượng về tính chuyên môn xuyên suốt cuộc thi qua sự tham gia của 6 giảng viên BUV, 3 nhà bảo trợ chuyên môn, 5 mentor và 19 đối tác là các doanh nghiệp uy tín đến từ nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, chương trình có góc nhìn đa dạng cùng kiến thức cập nhật liên tục và theo sát với xu hướng marketing hiện nay.

Mỗi vòng thi đều có các buổi tập huấn, hỗ trợ 1:1 từ giảng viên BUV giúp thí sinh có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Khi vào tới top 5, mỗi đội đều có cố vấn riêng và nhận kiến thức đáng giá từ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm, bao gồm: ông Thuận Đoàn - Deputy General Director of Strategy and Marketing tại Kowil Fashion (Phu Thai Holdings); ông Trần Huỳnh Minh Nhân - Senior eCommerce Manager - Marketing & New eBusiness Development tại Nestlé; ông Huỳnh Thuần - Senior brand manager tại Marico Sea; bà Đỗ Thị Hải Đăng - President tại Le & Brothers Ltd và bà Jennie Hoàng Phương - Co-Founder and CEO của D.lion Media & Solutions.

Z Marketer thu hút hàng trăm sinh viên từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Bài toán thực tế từ doanh nghiệp

Chủ đề của Z Marketer 2021 tập trung vào ngành công nghiệp game tại Đông Nam Á, một trong những thị trường nóng với sức tăng trưởng mạnh mẽ. Đề bài mang đến thách thức cho các đội chơi khi các bạn phải xử lý dữ liệu thực tế. Cụ thể, dựa trên doanh thu và lượt tải của một số dòng game nhập vai tại Đông Nam Á, mỗi đội cần đưa ra nhận định riêng về thị trường, từ đó xây dựng chiến lược marketing và phân bổ ngân sách hợp lý.

Việc sử dụng tiếng Anh 100% cùng đề bài mở rộng ra các nước trong khu vực, người chơi và khán giả có thể đến gần hơn với môi trường làm việc quốc tế. Đây cũng là cơ hội rèn luyện các kỹ năng quan trọng để phát triển trong bối cảnh thế giới "phẳng" và kết nối nhanh hơn, rộng hơn nhờ công nghệ 4.0.

Ông Đỗ Xuân Khoa - Founder kiêm CEO Markus Marketing School, Markus - Brand & Agency, nhận định đề bài với quy mô thị trường Đông Nam Á thay vì Việt Nam đã tạo nên tính phân hóa thí sinh rất cao. Sau khi chứng kiến sự thay đổi của các đội chơi từ vòng đầu tiên tới chung kết, ông cảm thấy rất hài lòng và thêm tin tưởng vào năng lực của thế hệ trẻ. "Các bạn sẽ trở thành marketer thế hệ mới, sớm trưởng thành và hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo đầy thử thách này", ông nói thêm.

Z Marketer mùa 2 góp phần nâng cao vai trò phân tích dữ liệu - một trong những kỹ năng cốt lõi đảm bảo thành công của chiến dịch marketing, đặc biệt trong thời đại chuyển đổi số. Sau khi kết thúc cuộc thi, ban tổ chức - sinh viên BUV sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhỏ hay các bài viết chuyên môn nhằm cung cấp thông tin hữu ích về marketing. Độc giả theo dõi chương trình tại đây.

Nhật Lệ