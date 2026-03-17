3 bước giúp bạn chìm vào giấc ngủ sau 2 phút

Thả lỏng cơ thể, kiểm soát hơi thở và sử dụng kỹ thuật hình dung trong vòng 6 tuần, bạn có thể ngủ gật chỉ sau 2 phút.

Việc trằn trọc hàng đêm, liên tục kiểm tra điện thoại và vật lộn để dỗ giấc ngủ không chỉ phá hỏng buổi sáng hôm sau mà còn tàn phá nghiêm trọng sức khỏe tổng thể của bạn. Thiếu ngủ, đặc biệt là thiếu ngủ sâu, sẽ lập tức ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của não bộ và hiệu suất làm việc ban ngày. Về lâu dài, những hệ lụy đối với sức khỏe còn tồi tệ hơn thế.

Tiến sĩ Tiani, một chuyên gia tâm lý học về giấc ngủ, giải thích: "Chúng tôi đã chứng kiến nhiều người nỗ lực đến mức cực đoan để ngủ được, thử đủ mọi 'mẹo' khác nhau nhưng kết quả lại phản tác dụng. Áp lực quá lớn vô tình tạo ra tâm lý lo âu về giấc ngủ, khiến bạn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đêm xuống".

Nếu được luyện tập đầy đủ, quy trình ba bước đơn giản dưới đây sẽ là giải pháp nhanh chóng giúp bạn ngủ ngon. Trong khi hầu hết mọi người mất trung bình 30 phút hoặc lâu hơn để thiếp đi, phương pháp này có thể rút ngắn thời gian đó xuống chỉ còn vỏn vẹn 2 phút.

Bước 1: Thả lỏng toàn bộ cơ thể

Trước hết, để có một đêm ngon giấc, phương pháp quân đội yêu cầu bạn tập trung hoàn toàn vào việc thư giãn. Hãy nằm ngửa trên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt và chủ động cảm nhận từng vùng trên cơ thể, từ từ "tắt nguồn" chúng.

Bắt đầu từ vùng đầu xuống đến các ngón chân, hãy chậm rãi thả lỏng từng nhóm cơ đang căng cứng. Hãy thả lỏng hàm, trút bỏ mọi áp lực khỏi đôi vai và để bàn chân thả xòe tự nhiên. Nếu bạn nhận thấy mình đang hóp bụng, hãy thả lỏng để bụng phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Mọi bộ phận trên cơ thể cần phải ở trong trạng thái lỏng lẻo và thư thái nhất.

Ảnh: Đức Trung

Bước 2: Kiểm soát hơi thở

Đây là phần then chốt trong bất kỳ quy trình giấc ngủ nào. Khi cơ thể đã thả lỏng, bạn cần tập trung vào nhịp thở với mục tiêu thở sâu hơn.

Hãy thực hiện những nhịp hít vào dài và thở ra dài hơn nữa khi đang nằm. Việc thở sâu giúp oxy lưu thông tự do hơn khắp cơ thể, từ đó làm dịu những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu và giữ cơ thể ở trạng thái tĩnh tại.

Bước 3: Kỹ thuật hình dung

Đây có thể coi là phần quan trọng nhất của phương pháp quân đội: sử dụng não bộ để cung cấp những hình ảnh dẫn dắt cho giấc ngủ.

Khi cơ thể đã thư giãn và hơi thở đã được kiểm soát, hãy thử hình dung ra một khung cảnh yên bình và đắm mình vào đó. Có thể là cảm giác đang bồng bềnh trên không trung, ngắm sóng vỗ vào bờ cát, hay đang bơi trên một dòng sông. Hãy tìm một "nơi hạnh phúc" trong tâm trí và ở lại đó.

Để đi vào giấc ngủ nhanh nhất, bạn cần nỗ lực nhập tâm hoàn toàn vào bối cảnh này: hình dung rõ âm thanh, mùi vị và những hình ảnh xung quanh. Nếu tâm trí bắt đầu đi chệch hướng sang những công việc dang dở hay những lo âu trong ngày, hãy cố gắng kéo nó trở lại điểm tựa bình yên kia.

Những người ủng hộ phương pháp này tin rằng nếu kiên trì luyện tập trong vòng 6 tuần, bạn có thể ngủ gật chỉ sau 2 phút. Một nghiên cứu hiện tại cũng đã chứng minh hiệu quả của kỹ thuật này.

Tiến sĩ Tiani bổ sung thêm một lời khuyên để có giấc ngủ sớm hơn: "Chỉ lên giường khi bạn thực sự buồn ngủ - không chỉ là cảm giác mệt mỏi, mà là cơn buồn ngủ thực sự. Đó là cảm giác trĩu nặng khi bạn khó lòng mở mắt nổi".

"Chúng ta không thể áp đặt một khung giờ tùy tiện để ép cơ thể phải tạo ra giấc ngủ. Tốt hơn hết là cứ sinh hoạt bình thường, đợi đến khi bạn nhận thấy tín hiệu buồn ngủ, lúc đó mới chính là thời điểm để đi ngủ", chuyên gia cho biết thêm.

