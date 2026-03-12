3 bệnh nhi ngộ độc botulinum thoát nguy kịch sau 10 giờ truyền thuốc

Đà NẵngBa anh em ruột suy hô hấp nặng do ngộ độc botulinum vừa mở mắt, cử động tay chân vào sáng 12/3, sau khoảng 10 giờ truyền thuốc giải độc hiếm đưa về từ Thụy Sĩ.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ Võ Hữu Hội, Phó giám đốc, đánh giá hai bé 7 và 11 tuổi tiến triển rõ rệt về tri giác lẫn vận động. Khác với tình trạng nguy kịch hôm qua, các cháu hiện tỉnh táo, nhận biết người xung quanh và bóp tay đúng theo yêu cầu của y bác sĩ. Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng báo cáo tiến triển thần kinh "rất tốt" ở người anh lớn 15 tuổi.

Các chỉ số của bệnh nhi đã được cải thiện. Ảnh: Nguyễn Đông

Kết quả này đến từ nỗ lực điều phối thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tối 11/3, ngay khi chuyến bay chở thuốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, lực lượng y tế lập tức chia các lọ thuốc mang hỏa tốc đến hai bệnh viện. Bác sĩ bắt đầu truyền tĩnh mạch lúc 20h45, dùng nửa lọ cho bé 11 tuổi, một phần ba lọ cho bé 7 tuổi và kết thúc quy trình an toàn lúc 2h sáng 12/3. Một mũi khác vận chuyển thuốc đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, nơi đang điều trị cho bé 15 tuổi, để tiêm giải độc ngay.

Bác sĩ Trần Long Quân, Trưởng khoa Nhi cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, giải thích thuốc BAT phát huy tác dụng chặn đứng độc tố botulinum tiếp tục tấn công hệ thần kinh. Dù vậy, các bác sĩ dự kiến quá trình cai máy thở vẫn kéo dài từ vài tuần đến vài tháng để cơ thể tái lập đường dẫn truyền thần kinh mới. Tranh thủ thời gian này, bệnh viện kết hợp tập phục hồi chức năng sớm nhằm giúp các bệnh nhi nhanh chóng lấy lại khả năng vận động, hạn chế di chứng.

Ba bệnh nhi là anh em trong một gia đình ở xã Phước Năng, bị ngộ độc botulinum sau khi ăn món cá ủ chua, ngày 8/3. Trước khi có thuốc giải, cả ba đều có biểu hiện điển hình của ngộ độc botulinum như sụp mi, yếu cơ tứ chi, suy hô hấp tiến triển nhanh. Ngành Y tế Đà Nẵng nỗ lực liên hệ với WHO để có thuốc giải cứu các bé.

Bác sĩ Trần Long Quân thăm khám cho hai bệnh nhi, sáng 12/3. Ảnh: Nguyễn Đông

Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây liệt cơ dẫn đến suy hô hấp và tử vong nếu không điều trị kịp thời. Các bác sĩ cho biết việc sử dụng thuốc giải sớm giúp ngăn chặn độc tố tiếp tục gây tổn thương thần kinh, tạo cơ hội hồi phục cho bệnh nhân. Loại thuốc này rất hiếm, giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ.

Cá muối chua - món ăn truyền thống của người Giẻ Triêng - được chế biến bằng cách ủ cá trong môi trường kín, yếm khí. Nếu quy trình không đảm bảo an toàn, vi khuẩn Clostridium botulinum có thể phát triển và sinh độc tố nguy hiểm. Ngành y tế khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các thực phẩm lên men, ủ kín theo tập quán truyền thống nếu không đảm bảo vệ sinh.

Nguyễn Đông