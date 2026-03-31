28 dự án được thí điểm làm nhà ở thương mại

TP HCM28 dự án vừa được cho thí điểm làm nhà ở thương mại theo danh sách HĐND Thành phố đã thông qua trước đó.

Theo danh sách, 28 dự án có tổng diện tích khoảng 649.000 m2, trong đó gần 208.700 m2 là đất lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng. Các dự án chủ yếu là chung cư cao tầng và khu phức hợp nhà ở - thương mại, phân bổ tại nhiều khu vực như quận 7, TP Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn cũ và một số quận nội thành.

Khu vực phường Phú Thuận và Tân Thuận (quận 7 cũ) tập trung nhiều dự án như chung cư Tấn Phong, khu phức hợp New Sun, Lux Star hay Thiên Hà, với quy mô từ vài nghìn đến hơn 135.000 m2, chủ yếu phát triển căn hộ kết hợp thương mại.

Tại TP Thủ Đức cũ, các dự án phân bố ở nhiều phường như Cát Lái, An Khánh, Long Phước, Linh Xuân... Một số dự án đáng chú ý gồm khu nhà ở phức hợp tại Hiệp Bình, Opal Riverview, Opal City hay khu nhà ở hỗn hợp Suối Tiên, quy mô hàng chục nghìn m2, với sự tham gia của một số doanh nghiệp như Tập đoàn Trường Hải, Hưng Thịnh...

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở khu vực vùng ven như xã Tân Nhựt, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn (Bình Chánh, Hóc Môn cũ), các dự án có diện tích lớn hơn, như khu hỗn hợp Tân Kiên gần 98.000 m2, khu dân cư Hoàng Long hay khu nhà ở Yến Phương, với tỷ lệ chuyển đổi đất nông nghiệp tương đối cao.

Trong khi đó, khu vực nội thành như Bình Tân, quận 6, quận 5 cũ chủ yếu là các dự án quy mô trung bình, tập trung tái phát triển quỹ đất hiện hữu thành nhà ở cao tầng kết hợp thương mại.

Việc triển khai cơ chế thí điểm được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn cung nhà ở thương mại, trong bối cảnh nhiều dự án trước đây gặp vướng mắc về tiếp cận đất đai. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các khu đất đủ điều kiện để mở rộng danh mục thí điểm, tạo thêm cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp triển khai dự án.

TP HCM hiện đã có 182 khu được đưa vào danh mục thực hiện các dự án thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2, bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường. Thành phố đang tiếp tục rà soát các khu đất đủ điều kiện để bổ sung vào danh mục thí điểm, qua đó tạo thêm cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở thương mại, góp phần tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và tăng nguồn cung cho thị trường.

Theo Nghị quyết 71 của Quốc hội cho phép đầu tư nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên các khu đất nhà đầu tư đang có quyền sử dụng, đồng thời mở rộng phạm vi chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng với nhiều loại đất nếu phù hợp quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Phương Uyên