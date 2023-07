28 điểm có đỗ ngành hot của ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM?

Điểm chuẩn những ngành hot của Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính được dự đoán tăng nhẹ.

Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết những ngày qua ông nhận được câu hỏi của một số thí sinh có điểm thi khối A00 (Toán, Lý, Hóa) 27-28, băn khoăn có trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin của trường hay không.

Ông Quán cho biết điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo vài năm gần đây luôn ở mức cao, cách biệt với các ngành còn lại. Năm nay, ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn hai ngành này là 1.035/1.200 điểm. Mức này chỉ khoảng gần 200 em trong tổng số 90.000 thí sinh đạt được.

"Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin có khả năng tăng nhẹ. Năm ngoái, điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính đã ở mức 28,2 và Công nghệ thông tin là 27,2", ông Quán dự đoán điểm chuẩn với phương thức xét điểm tốt nghiệp.

Xu hướng này, theo ông Quán có thể diễn ra với hầu hết các ngành công nghệ liên quan tới máy tính.

Thạc sĩ Phùng Quán tư vấn cho thí sinh, phụ huynh tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, sáng 22/7. Ảnh: Lệ Nguyễn

Trong khi đó, điểm chuẩn nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học cơ bản có thể không biến động so với năm ngoái. Do đó, với những thí sinh yêu thích ngành hot nhưng điểm thi không cao hoặc điểm thi ở mức tương đương, thấp hơn 0,5 so điểm chuẩn năm ngoái, ông Quán khuyên các em đăng ký thêm những ngành khoa học cơ bản, có đào tạo kiến thức nền tảng, kỹ năng gần với những ngành mong muốn. Ví dụ, nếu không đủ điểm vào ngành Công nghệ thông tin, thí sinh có thể xem xét ngành Toán tin.

Năm nay, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM tuyển khoảng 3.500 sinh viên theo 5 phương thức. Trong đó, 30-50% chỉ tiêu dành cho xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên

Nhận định về điểm chuẩn các trường đại học phía Nam, xét dữ liệu điểm thi của thí sinh từ Quảng Bình trở vào đến Cà Mau - khu vực tuyển sinh chính của các trường đại học phía Nam, ông Quán dự đoán nhóm ngành, trường có điểm chuẩn năm ngoái từ 26 trở lên, điểm trúng tuyển ở khối A00, A01 có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ, trừ những ngành rất hot. Ngược lại, nếu xét tuyển bằng khối B00, D01, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Ở nhóm ngành có điểm chuẩn năm ngoái dao động 21-26 điểm, xét theo tổ hợp A00, A01, mức trúng tuyển năm nay có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ; điểm chuẩn tổ hợp B00 được dự đoán tăng mạnh hơn.

"Cuộc cạnh tranh ở các ngành hot, trường top trên có thể sẽ gay gắt hơn các năm vì nhiều thí sinh giỏi chắc chắn đã chọn phương thức xét tuyển sớm, chỉ tiêu còn lại ít", ông Quán dự đoán.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM, ngày 27/6. Ảnh: Thanh Tùng

Nguyễn Lệ