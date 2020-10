28 bệnh viện lơ là chống Covid-19

Hơn 1.000 bệnh viện được Bộ Y tế kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19, trong đó 28 bệnh viện không đạt an toàn.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết thông tin trên tại Hội nghị trực tuyến Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 các cơ sở khám chữa bệnh, chiều 1/10.

Sau hơn hai tháng triển khai Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 30/9, có 1.380 bệnh viện và trung tâm y tế đã tự đánh giá qua phần mềm trực tuyến. Còn 150 đơn vị chưa thực hiện. Trong số cơ sở y tế tự đánh giá, có 1.089 bệnh viện an toàn, 263 bệnh viện an toàn ở mức thấp và 28 bệnh viện không an toàn.

Sở Y tế TP HCM kiểm tra 75 bệnh viện, nhiều nhất; Thái Bình kiểm tra 34 bệnh viện, Cà Mau 24, Hà Nội 23... 11 Sở Y tế chỉ kiểm tra một bệnh viện.

Ông Khuê cho biết qua kiểm tra thực tế, các bệnh viện đều kiểm soát việc đeo khẩu trang, tăng cường giám sát vệ sinh tay, trang bị dung dịch sát khuẩn tại nhiều vị trí. Các bệnh viện đều bố trí hệ thống biển báo, bố trí bàn tiếp nhận, phân loại, buồng khám sàng lọc. Một số bệnh viện đã thiết lập điểm cầu để thực hiện hội chẩn, giao ban khám chữa bệnh, hội nghị trực tuyến; hạn chế người bệnh, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện...

Một số bệnh viện chưa giám sát, nhắc nhở người bệnh tuân thủ phòng dịch, chưa triển khai đặt lịch khám qua tổng đài, trên website, chưa triển khai lấy mẫu xét nghiệm và X-quang tại buồng khám sàng lọc; phương án vận chuyển người nghi nhiễm vào khoa xét nghiệm...

Kiểm soát người vào Bệnh viện Bạch Mai trong đợt dịch đầu tiên hồi tháng 3. Ảnh: Giang Huy.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá tỷ lệ ca nhiễm và số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam hiện ở mức thấp so với thế giới và trong khu vực. Đặc biệt, công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 thành công khi tỷ lệ điều trị khỏi cao, tới 96%. Gần một tháng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tiếp tục tiếp nhận các chuyến bay từ nước ngoài. Trong số người nhập cảnh, một số người xét nghiệm dương tính với nCoV.

Song, tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn ra phức tạp, khó lường. Số ca mắc mới còn tăng cao, tỷ lệ tử vong chưa có dấu hiệu giảm.

"Nếu không tổ chức quyết liệt các biện pháp cách ly, khoanh vùng, theo dõi, phát hiện sớm ca bệnh, chúng ta sẽ thất bại trong cuộc chiến này", Thứ trưởng Sơn nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh bài học ở Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ cần để lọt bệnh nhân Covid-19 sẽ khiến hệ thống khám chữa bệnh bị tê liệt. Bệnh nhân có bệnh nền đang điều trị tại bệnh viện là nhóm dễ bị tổn thương nhất, khiến tỷ lệ tử vong do Covid-19 sẽ tăng lên.

Các bệnh viện cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19, từ quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh, phân loại, sàng lọc, cách ly người nghi ngờ, chống lây nhiễm chéo...

