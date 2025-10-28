250.000 lượt bình chọn vòng sơ loại Vietnam iContent Awards 2025

Tính đến 15h ngày 24/10, vòng sơ loại Vietnam iContent Awards 2025 cũng đạt hơn 3 triệu lượt xem và hơn 50.000 lượt tương tác trên các nền tảng số. Những con số này phản ánh sức lan tỏa của cộng đồng sáng tạo nội dung Việt - với hàng trăm cá nhân, nhóm và tổ chức hoạt động đa lĩnh vực như giáo dục, ẩm thực, du lịch, lối sống, làm đẹp, công nghệ...

Không chỉ tôn vinh các nhà sáng tạo, Vietnam iContent Awards 2025 còn ghi nhận sự trưởng thành của ngành sáng tạo nội dung nước nhà - khi các sản phẩm vừa có tính giải trí, vừa truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần định hình xu hướng tiêu dùng lẫn phong cách sống tích cực.

Các đề cử vòng sơ loại được khán giả bỏ phiếu dựa trên mức độ yêu thích, ảnh hưởng và giá trị sáng tạo. Nhiều gương mặt nhanh chóng tạo "hiệu ứng lan truyền", thu hút người hâm mộ kêu gọi ủng hộ rên nền tảng số. Các chiến dịch kêu gọi bình chọn diễn ra sôi nổi, mang đến bầu không khí cạnh tranh lành mạnh và đầy cảm hứng.

Theo đại diện ban tổ chức, sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả là động lực lớn để Vietnam iContent Awards tiếp tục mở rộng quy mô và nâng tầm giá trị giải thưởng. Ngày 30/10, ban tổ chức sẽ công bố những ứng viên xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Các ứng viên vòng sơ loại hạng mục "Sản phẩm số". Ảnh chụp màn hình

Vòng chung kết diễn ra hôm 30/10-18/11. 11 đề cử sẽ được làm mới, khởi động lại hệ thống bình chọn (tức xóa lượt phiếu cũ, tính lại từ đầu). Kết quả chung cuộc mỗi hạng mục dựa trên 70% điểm đánh giá từ Hội đồng giám khảo và 30% điểm từ độc giả. Riêng giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ dựa trên 100% phiếu của độc giả).

Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng chung kết (30/10-18/11), số lượng vote sẽ được ẩn trên trang (lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng).

11 ứng viên thắng cuộc được công bố trong đêm trao giải dự kiến diễn ra 29/11, với sự tham dự của đại diện giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp truyền thông số.