MỹCảnh sát Kentucky phát hiện nghi phạm vận chuyển 25 kg ma túy đá ngụy trang trong hộp quà Giáng sinh, định bán trong mùa lễ.

ABC News ngày 26/12 dẫn thông cáo từ Sở Cảnh sát Jeffersontown, Kentucky, cho biết các sĩ quan cùng chó nghiệp vụ đã chặn một chiếc Chevrolet Malibu trên đường Bluegrass Parkway hồi đầu tuần, phát hiện nhiều hộp bọc giấy quà Giáng sinh trong cốp xe, bên trong chứa tổng cộng 25 kg ma túy đá.

Tài xế là Jacob Talamantes, 23 tuổi, đến từ Nebraska, đã tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế tại chỗ. Nghi phạm thừa nhận di chuyển từ Iowa đến Jeffersontown với ý định bán số ma túy này trong mùa lễ.

Các hộp quà Giáng sinh chứa ma túy trong cốp xe của nghi phạm Talamantes. Ảnh: ABC News

"Không có lớp giấy gói quà nào có thể che giấu được những tác hại mà ma túy đá gây ra đối với các gia đình và cộng đồng", lãnh đạo cảnh sát Jeffersontown Richard Sanders cho biết.

Talamantes bị buộc tội buôn bán chất ma túy trái phép, dự kiến trình diện trước tòa vào ngày 2/1.

Đức Trung (Theo ABC News, AP, CBS News)