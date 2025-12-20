24 giờ trải nghiệm 'quốc gia không tồn tại' ở châu Âu

Hai blogger du lịch người Canada và Mỹ đã dành 24 tiếng tại một "quốc gia" không tồn tại ở châu Âu và choáng trước đồ ăn vừa rẻ, vừa ngon đến khó tin ở nơi này.

Caleb, du khách Mỹ, và Taylor Kiser, đến từ Canada đều ngoài 30 tuổi, kết hôn được 10 năm. Họ chọn lối sống du mục, khám phá thế giới toàn thời gian và chia sẻ về các trải nghiệm trên tài khoản Instagram @culturecravingcouple. Mùa hè năm nay, họ đã tới Cộng hòa Moldavia Pridnestrovia (PMR), nơi tự xưng là "quốc gia" nằm ở đông nam châu Âu.

Vợ chồng Caleb và Taylor Kiser. Ảnh: Facebook/Culture Craving Couple

Được phần lớn thế giới biết đến với tên gọi Transnistria, PMR đã tách khỏi Moldova vào năm 1990. Khu vực ly khai này cũng ban hành hiến pháp, quốc kỳ và quốc ca của riêng mình nhưng không được Liên hợp quốc công nhận là quốc gia độc lập. Vùng đất giáp biên giới với Ukraine, ngày nay vẫn được xem là một phần của Moldova - quốc gia không có biển nằm ở góc đông bắc của khu vực Balkan. Phần lớn lãnh thổ Moldova nằm giữa sông Prut và sông Dniester.

Khi đến thăm "thủ đô" Tiraspol, vợ chồng Kiser cho biết tại cửa khẩu có "xe tăng, lính biên phòng và biển cấm chụp ảnh".

Một tòa nhà ở PMR. Ảnh: Metro

Người dân tại khu vực này nói tiếng Nga. Các bức tượng thời Liên Xô và nhiều biểu tượng hình búa liềm xuất hiện khắp nơi. Thẻ tín dụng không thể sử dụng tại khu vực này. Du khách phải đổi tiền sang đồng ruble Transnistria tại cửa hàng địa phương, 1 euro đổi được 20 ruble.

Cặp đôi thưởng thức ẩm thực địa phương như bánh tart anh đào chua. Họ cũng tham quan nhiều địa danh như mái vòm mạ vàng, tượng Lenin và các đài tưởng niệm chiến tranh.

Cuộc sống thường nhật ở Moldova. Ảnh: Facebook/Culture Craving Couple

Bữa trưa, họ ghé một nhà ăn mang phong cách Liên Xô hoài cổ có tên Back In The USSR. Taylor cho biết họ đã ăn súp borscht kèm một ly đồ uống có cồn, bánh crepe với trứng cá muối, thịt lợn chiên nhồi nấm, hành tây, phô mai. Các món ăn đều được phủ ngập sốt mayonnaise.

"Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng đó thực sự là một trong những bữa ngon nhất mà chúng tôi từng ăn", Taylor nói. Bữa tối của vợ chồng họ là món burger được nướng bên trong một quả táo, ăn kèm sốt anh đào - loại quả có mặt khắp thành phố.

Điều khiến Taylor và Caleb ngạc nhiên nhất là giá cả ở đây "rẻ đến mức khó tin" Hóa đơn cho hai bữa ăn cùng nhiều loại đồ uống và cả món tráng miệng có giá chưa đến 25 USD.

Kieran Brown, du khách Anh, cũng thừa nhận giá cả ở khu vực này rất rẻ. Anh đến đây vào hồi tháng 7, và chỉ mất khoảng 15 USD cho một ngày tham quan cùng ăn uống. "Nơi này nhỏ nhưng có võ", Kieran nói.

24 giờ ở quốc gia 'không tồn tại' của hai du khách Cuộc sống tại PMR, quốc gia không được thế giới công nhận. Video: Instagram/Kiera Brown Travel

Nam du khách nhận xét người lớn tuổi tại đây "điềm tĩnh và lịch sự", người trẻ nói được "một chút tiếng Anh" và thường hỏi khách lý do đến nơi này. Có lần một người dân địa phương đã nghi ngờ anh là gián điệp vì mang theo máy quay, nhưng tài xế taxi đã giải thích cho họ hiểu.

Transnistria không có sân bay quốc tế, vì vậy du khách thường đi trong ngày từ thủ đô Chișinău của Moldova. Quãng đường đến Tiraspol mất khoảng 90 phút bằng ôtô hoặc marshrutka (mini buýt). Phần lớn du khách không cần visa, nhưng vẫn phải qua cửa khẩu có binh sĩ Nga kiểm soát.

Do nằm gần Ukraine và ngoài sự kiểm soát của chính phủ Moldova, nhiều quốc gia khuyến cáo công dân không nên đến Transnistria. Du khách nếu lựa chọn ghé thăm cần tự đánh giá rủi ro, bởi khả năng hỗ trợ từ cơ quan ngoại giao được nhiều người nhận xét "rất hạn chế".

Dù vậy, Kieran cho biết anh cảm thấy an toàn, kể cả khi ra ngoài vào ban đêm. "Nơi này rất yên tĩnh, với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và quân đội. Chỉ cần không quay phim căn cứ quân sự hay gây chú ý quá mức, mọi thứ đều ổn", anh nói.

Anh Minh (Theo DM, Metro)