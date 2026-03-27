24 đội dự Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja TP HCM

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026 tại TP HCM quy tụ 24 đội THPT, gồm 16 đội nam và 8 đội nữ, hứa hẹn các trận đấu sôi động.

Sáng 27/3, buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026 chặng TP HCM được tổ chức tại tòa soạn báo VnExpress. Sự kiện có sự tham gia của đại diện 24 đội bóng đến từ các trường THPT trên địa bàn.

Tiếp nối thành công tại Hà Nội vào tháng 12/2025, chặng TP HCM thu hút gần 50 đội đăng ký. Ban tổ chức chọn 24 đội vào vòng bảng, gồm 16 đội nam và 8 đội nữ, dựa trên chất lượng hồ sơ và thời điểm đăng ký.

Các đội bốc thăm chia bảng. Ảnh: Nguyễn Lâm

Ở nội dung nam, 16 đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Nội dung nữ gồm 8 đội chia thành 2 bảng, lấy hai đội mỗi bảng vào bán kết. Hai nhà vô địch nam và nữ khu vực TP HCM sẽ tranh Siêu Cup với các đội Hà Nội, gồm nhà vô địch nam Vinschool The Harmony và nhà vô địch nữ Phan Đình Phùng.

Kết quả bốc thăm đưa nhiều đội mạnh vào chung bảng. Ở nội dung nam, bảng A có THPT Nguyễn Khuyến và THPT Trí Đức, những cái tên từng gây ấn tượng mùa trước. Tại nội dung nữ, bảng E chứng kiến sự cạnh tranh giữa THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Vinschool Central Park và THPT Hoàng Hoa Thám.

Diễn biến ở những lần tổ chức trước đây cho thấy các đội từng tham gia sẽ có lợi thế về kinh nghiệm và khả năng thích nghi. Trong khi các tân binh có thể tạo ra bất ngờ lớn ở vòng bảng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty FPT Online - đại diện ban tổ chức, cho biết giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích học sinh vận động trong bối cảnh giới trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho môi trường số. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ kết nối, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.

Đội nam THPT Phạm Phú Thứ vào bảng D. Ảnh: Nguyễn Lâm

Ban tổ chức cũng kỳ vọng thông qua giải đấu sẽ phát hiện thêm các gương mặt tiềm năng, có thể theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên trong tương lai.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja từng tổ chức tại TP HCM vào tháng 5 năm ngoái, nhưng theo thể thức giao hữu hai miền. Năm nay, giải lần đầu tạo sân chơi riêng cho học sinh THPT TP HCM, nhưng vẫn giữ thể thức Siêu Cup hấp dẫn. Năm ngoái, tuy phải làm khách, các đội Hà Nội đã giành chiến thắng ở cả nội dung nam (Marie Curie) lẫn nữ (Phan Đình Phùng).

Ở lần tổ chức này, giải cũng lần đầu tổ chức hoạt động Media Day, diễn ra ngày 4 và 5/4. Đây là dịp để các đội xây dựng hình ảnh trước giải thông qua bộ ảnh và video giới thiệu, phục vụ hồ sơ thi đấu và hoạt động truyền thông. Ý tưởng này từng được thực hiện ở chặng Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026 do VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành của thương hiệu Ziaja và sự cố vấn chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải đấu hướng đến mục tiêu tạo thêm cơ hội thi đấu cho học sinh từ 14-18 tuổi, đồng thời thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường.

Hoàng Đan