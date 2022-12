'23 ngày khó quên' ở Nam Cực của du khách Việt

Hoàng Phụng Hiếu vừa hoàn thành hành trình được anh gọi là "khó quên trong đời" tới Nam Cực với nhiều cảm xúc.

Hoàng Phụng Hiếu, 37 tuổi, Phó giám đốc một công ty tại Hà Nội, vừa trở về từ Nam Cực sau 23 ngày. "Tôi rất ấn tượng với câu nói của nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough: 'Sẽ không ai bảo vệ cái họ không quan tâm, và không ai quan tâm cái họ chưa bao giờ được trải nghiệm thực tế'. Chỉ khi chúng ta xách balo lên đường, trải nghiệm các vùng đất tươi đẹp thì mới nhận ra thế giới này đẹp đẽ ra sao. Và từ đó, chúng ta mới ý thức hơn trong việc cùng nhau bảo vệ trái đất", anh Hiếu chia sẻ về lý do đến Nam Cực.

Anh Hiếu chụp ảnh lưu niệm trên đảo Grave Cove.

Nhóm có ba người, ngoài anh Hiếu còn có hai người bạn là Hòa và Thái, khởi hành từ Việt Nam ngày 20/10 và trở về vào 11/11. Họ bay sang Chile, rồi bay tiếp đến thành phố Stanley, thủ phủ quần đảo Falkland (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh). Từ đây, nhóm lên tàu thám hiểm đến đảo South Georgia, tới châu Nam Cực, băng qua eo biển Drake để ghé Ushuaia, thành phố tận cùng thế giới và bay về Việt Nam, kết thúc một vòng tròn khép kín.

Tổng số tiền cho chuyến đi là 850 triệu đồng một người, gồm vé máy bay, tiền tour, ăn ở và phí làm visa. Trong hành trình 23 ngày, anh Hiếu mất 5 ngày bay đi và về, chỉ có 18 ngày khám phá Nam Cực đúng nghĩa.

Con tàu anh Hiếu khám phá Nam Cực là Greg Mortimer, hãng Aurora. Tàu có sức chứa 132 khách, nhưng chuyến đi của anh chỉ có 70 người đến từ khắp thế giới. Có hơn 50 thủy thủ đoàn và 24 nhà khoa học mang quốc tịch Australia, Nga, Anh, Pháp, Argentina, Brazil... Các nhà khoa học làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho khách trong suốt hành trình khám phá, lái xuồng cao su đưa khách lên các đảo, cách chụp ảnh ở Nam Cực sao cho đẹp nhất... Trên tàu có nhiều phòng chức năng, phục vụ nhu cầu ăn, chơi, giải trí của du khách như phòng đọc sách, tập gym, phòng lưu niệm, quán bar, phòng hội thảo...

Florence, trưởng nhóm thám hiểm trên tàu, đang đẩy xuồng cao su cho khách.

Hành trình di chuyển của nhóm khá dày, mỗi ngày sẽ ghé thăm 1-2 điểm. Điểm đầu tiên là vịnh Grave Code, nằm ngoài khơi quần đảo Falkland. Để đến được nơi này, du khách phải rời tàu lớn để xuống xuồng cao su. Grave Cove có địa hình đồi thoải, phủ kín rêu và cỏ.

Điểm đến khiến anh Hiếu háo hức nhất là đảo South Georgia, nằm ở phía nam Đại Tây Dương. Trước khi đến, anh đã đọc tài liệu và được biết, đây là nhà của quần thể chim cánh cụt vua lớn nhất thế giới, với hơn nửa triệu con. Ngoài ra, nơi này còn có các loại động vật quý hiếm khác như chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi...

Thông thường, thời gian di chuyển đến South Georgia mất hai ngày. Nhưng hôm anh Hiếu ghé thăm, gió lớn, xuồng cao su chở khách không đảm bảo an toàn. Vì vậy, họ phải ở thêm trên tàu một ngày để đợi hôm sau, thời tiết thuận lợi mới có thể ghé thăm.

"Cầm cờ tổ quốc chụp ảnh tại một trong những hòn đảo xa xôi, ít người đặt chân tới này cũng là một trong những khoảnh khắc khiến tôi tự hào", nam du khách Việt nói về cảm xúc khi đến South Georgia. Anh Hiếu tiết lộ hướng dẫn viên nói rằng nhóm anh là những người Việt đầu tiên đặt chân đến quần đảo này. Dù thông tin chưa được kiểu chứng, nhưng anh cũng rất vui.

Ấn tượng của anh Hiếu về Nam Cực còn là phong cảnh băng tuyết trắng xoá khắp nơi và được chiêm ngưỡng nhiều loài động vật sống ở nơi lạnh giá như chim cánh cụt, hải âu, chim cốc, petrel hay prion...

Vì di chuyển bằng tàu nên đa phần mọi người đều bị say sóng. "Tour Nam Cực di chuyển chủ yếu bằng tàu thám hiểm trên biển nên ssay sóng là thử thách cam go nhất cho mọi hành khách. Dù vậy, nhóm chúng tôi cuối cùng vẫn vượt qua được hết", anh Hiếu nói. Anh Hòa và Thái, dù mệt và di chuyển trong điều kiện khí hậu thường dưới âm độ C nhưng đều rất vui vẻ, háo hức.

Đoàn đi lần này phần lớn đều là những người lớn tuổi. Người nhiểu tuổi nhất là U80. Điều đó cho thấy hành trình khám phá Nam Cực không chỉ dành cho người trẻ. "Bạn chỉ cần mặc áo ấm và làm theo mọi hướng dẫn từ các chuyên gia trên tàu là được", Florence, trưởng nhóm thám hiểm trên tàu, cho hay.

Một trong những trải nghiệm được du khách trên tàu của anh Hiếu yêu thích là nhảy xuống tắm biển ở sông băng. Thời tiết lạnh giá, nhưng có nhiều người hào hứng tham gia thử thách. Mọi người sau khi nhảy xuống sẽ nhanh chóng trở lại thuyền để sưởi ấm, chứ không ở dưới nước lâu.

Những ngày sau đó, đoàn còn ghé một số điểm đến trong tour tham quan Nam Cực như cảng Lockroy, nơi có một bưu điện nhỏ, cảng Neko, đảo Deception, cảng Yankee... Thời tiết ngày càng lạnh hơn, mưa tuyết rơi nhiều. Họ phải chia nhau ngồi xuống cao su để tiếp cận các điểm du lịch trên hành trình. Dù lạnh, nhưng trải nghiệm ngồi xuồng ngắm Nam Cực được anh Hiếu nhận xét là "một điều đáng nhớ trong đời".

Kết thúc chuyến đi, tàu dừng chân tại cảng ở Ushuaia của Argentina, điểm đến được mệnh danh là "nơi tận cùng thế giới". Từ đây, anh Hiếu lên máy bay trở về Việt Nam, kết thúc một hành trình khó quên, theo nhận xét từ nam du khách.

Anh Hiếu chụp ảnh lưu niệm ở Ushuaia, thành phố được mệnh danh là "nơi tận cùng thế giới" ở Argentina.

