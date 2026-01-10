21 thiếu nữ được giải cứu trong đường dây mua bán người liên tỉnh

Lào CaiKhi điều tra đường dây mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng làm tiếp tiên quán karaoke, massage, công an đã giải cứu 21 thiếu nữ.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây này.

Nhà chức trách đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Đặng Văn Vinh, 29 tuổi; Phạm Thị Hoa, 34 tuổi; Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi và Lô Minh Quang, 20 tuổi.

Bị can Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định, nhóm này sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, để tuyển dụng nhân viên. Tìm được người, chúng ép nạn nhân phục vụ tại các quán karaoke và giằng buộc bằng cách ép nhận các khoản nợ.

Người nào không muốn làm nữa chúng sẽ kết nối chuyển giao cho nhóm khác, đồng thời yêu cầu chủ mới thanh toán các khoản nợ của nạn nhân. Đây là hình thức biến tướng của việc chuyển giao người để nhận tiền.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cho rằng, đây là đường dây mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng các cơ sở massage, karaoke, do nhiều kẻ điều hành tại các tỉnh thành trên cả nước. Ngày 8/1, công an đã triệu tập và bắt 10 người nghi vấn có liên quan, đồng thời giải cứu 21 nữ nạn nhân bị mua bán.

Phạm Dự