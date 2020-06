200 người phá quán nhậu được huy động trên mạng

TP HCMHơn 200 thanh niên thuộc nhiều nhóm được kêu gọi mang hung khí, phát áo đồng phục màu cam... tham gia cuộc "dằn mặt" đối thủ tại quán nhậu.

Ngày 9/6, Công an TP HCM cho biết đã bắt nghi can "có vai trò quan trọng" trong vụ đập phá quán Ốc Hương trên đường số 6 phường An Lạc A, quận Bình Tân.

"Nghi can này không phải người duy nhất bị điều tra vai trò cầm đầu, chủ mưu. Sau đêm xảy ra sự việc, anh ta trốn về miền Trung", nguồn tin nói. Hiện, có gần 30 người bị tạm giữ hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Huỷ hoại tài sản.

Nhóm thanh niên tham gia vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một người đã lên mạng xã hội huy động nhiều nhóm thanh niên từ 16 đến 20 tuổi mang ống sắt, chĩa... mặc áo cam để dễ nhận diện "phe mình" khi từ nhiều nơi đổ về quán ốc tìm đánh đối thủ.

Họ đi hàng trăm xe máy, nẹt pô, hò hét từ đường Hồ Ngọc Lãm (quận 8) đến quán Ốc Hương. Tuy nhiên, do không thấy người cần tìm, nhóm này đập phá quán, đánh bị thương một thực khách rồi rút đi.

Trước đó, một băng nhóm khác đã kéo đến quán Ốc Hương tìm người cầm đầu "quân" áo cam nhưng bị cảnh sát giải tán nên hai bên không chạm mặt.

Do số lượng người tham gia vụ án quá đông, cảnh sát gặp khó trong quá trình truy bắt. Nhà chức trách tiếp tục kêu gọi gia đình vận động các nghi can còn lại ra đầu thú. Người dân được đề nghị hỗ trợ cơ quan điều tra, nếu phát hiện những người này hãy báo với công an địa phương.

Quốc Thắng