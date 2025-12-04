200 doanh nghiệp tìm chuỗi cung ứng toàn cầu

Hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ cùng tham gia diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, ngày 4/12.

Chương trình kết nối do Sở Công Thương cùng Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP HCM tổ chức tại phường Bình Dương.

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP HCM, cho biết sự kiện tạo cơ hội để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI, các tập đoàn sản xuất lớn cùng hệ sinh thái khu công nghiệp.

"Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Điền nói.

Không gian triển lãm 200 doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ ngày 4/12. Ảnh: Thái Hà

Ông Hà Văn Út, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM, chia sẻ ngành công nghiệp hỗ trợ luôn được xem là "xương sống" của nền công nghiệp hiện đại, giữ vai trò cung ứng linh kiện, phụ tùng, vật liệu và các quy trình kỹ thuật cốt lõi cho các ngành sản xuất chủ lực. Năng lực của ngành công nghiệp hỗ trợ phản ánh trực tiếp mức độ tự chủ của nền kinh tế.

Theo ông Út, dù Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vẫn đối mặt thách thức lớn: sự bất ổn của thị trường quốc tế, yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao từ các tập đoàn đa quốc gia, cùng sự thiếu vắng của các chuỗi liên kết ngành mang tính bền vững.

Tuy nhiên, chính những thách thức này cũng tạo động lực để doanh nghiệp Việt tái cơ cấu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh từ đó tăng khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Út khẳng định, để công nghiệp hỗ trợ thực sự lớn mạnh, không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ mà đòi hỏi sự hợp lực giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện - trường và các hiệp hội, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 205/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/9, nhằm mở rộng chính sách ưu đãi dành cho công nghiệp hỗ trợ. Văn bản mới sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị định 111/2015, được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng sau gần một thập kỷ, giúp khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phước Tuấn