200 cảnh sát khám 28 điểm trong vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp'

Phú ThọHơn 200 cảnh sát ập vào bắt đường dây xã hội đen núp bóng doanh nghiệp, bắt 3 giám đốc và 7 nghi phạm cầm đầu, thu 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi.

Rạng sáng 24/3, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cùng 2 phó giám đốc dẫn đầu tổ công tác gồm hơn 200 người, khám xét 28 địa điểm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 10 nghi phạm cầm đầu. Trong đó có Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Nguyễn Thị Hiệp, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; Đàm Duy Khanh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Bùi Thị Thì, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy.

Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ (giữa) chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, công an cũng triệu tập 26 người có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng. Công an cáo buộc 36 nghi phạm trên thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có vi phạm pháp luật, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền cơ sở.

Theo công an, việc triệt phá vụ án đặc biệt lớn này nhằm xây dựng địa bàn trong sạch, không để tội phạm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội.

Công an hiện chưa công bố chi tiết các sai phạm.

Nhiều súng đạn bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Dự