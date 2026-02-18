20 người chết vì nổ pháo hoa ở Trung Quốc trong 4 ngày Tết

12 người thiệt mạng trong vụ nổ ở cửa hàng pháo hoa tại tỉnh Hồ Bắc, chỉ vài ngày sau vụ nổ tương tự khiến 8 người chết.

Cửa hàng pháo hoa tại thị trấn Trịnh Tập, tỉnh Hồ Bắc, phát nổ và bốc cháy vào khoảng 14h30 ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ. Giới chức địa phương cho hay ngọn lửa lan rộng trên khu vực khoảng 50 m2 và được dập tắt sau đó một giờ.

Hình ảnh hiện trường cho thấy cửa hàng pháo hoa ở tầng một của tòa nhà 4 tầng bị hư hại nặng nề sau vụ nổ. Cuộc điều tra nguyên nhân của vụ nổ khiến 12 người thiệt mạng đang được tiến hành.

Hiện trường vụ nổ ở cửa hàng pháo hoa tại tỉnh Hồ Bắc ngày 18/2. Ảnh: 163.com

Chỉ 4 ngày trước đó, một vụ nổ tương tự xảy ra tại làng Đông An thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, khiến 8 người thiệt mạng. Giới chức địa phương xác định nguyên nhân là một người dân đã "châm pháo không đúng cách" gần cửa hàng bán pháo hoa. Cuộc điều tra vụ nổ đang tiếp tục và một số người đã bị bắt.

Theo truyền thống, pháo hoa và pháo nổ được đốt trên khắp Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán. Pháo hoa được xem là cách để chào đón thịnh vượng, may mắn và xua đuổi tà ma.

Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều tỉnh và thành phố đã áp các biện pháp hạn chế, thậm chí là lệnh cấm pháo hoàn toàn do lo ngại về chất lượng không khí và an toàn. Một số thành phố gần đây dỡ bỏ lệnh cấm để chuyển sang quản lý có kiểm soát.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 16/2 kêu gọi chính quyền các địa phương rút kinh nghiệm từ vụ nổ ở Giang Tô và tăng cường giám sát ngành công nghiệp pháo hoa. Bộ này cho biết quan chức phải "kiên quyết ngăn chặn" sự cố tương tự, đồng thời yêu cầu tất cả địa phương đánh giá kỹ lưỡng rủi ro về an toàn liên quan đến pháo.

Họ cũng cảnh báo người dân về các hành vi không an toàn như thử bắn pháo hoa hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng bán pháo hoa.

Thanh Tâm (Theo SCMP, AFP)