20 năm V-Medical theo đuổi triết lý 'làm đẹp dựa trên khoa học'

20 năm V-Medical kiên định mô hình da liễu thẩm mỹ công nghệ cao, phác đồ cá nhân hóa, kết hợp dàn bác sĩ chuyên môn và thiết bị tiêu chuẩn quốc tế.

2026 đánh dấu V-Medical tròn 20 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Phan Huyền Vân - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành - cho biết bất ngờ xen lẫn hoài niệm khi mô hình hoạt động ban đầu có thể đi xa đến vậy. Những năm 2000, thị trường thẩm mỹ tại Việt Nam còn sơ khai, dịch vụ chủ yếu mang tính đơn lẻ, thiếu tiêu chuẩn đồng bộ, khó xây dựng niềm tin với khách. Vốn yêu thích làm đẹp, bà Vân ấp ủ giấc mơ đưa các giải pháp hiệu quả trên thế giới về Việt Nam. Cũng như nhiều đơn vị khác, V-Medical không tránh khỏi thách thức, khó khăn thuở đầu.

CEO Huyền Vân và các cộng sự, đối tác. Ảnh: V-Medical

Xuất phát điểm là nơi chuyên trị mụn, viêm nang lông và các vấn đề tăng sắc tố, CEO Huyền Vân cùng đội ngũ bác sĩ V-Medical sớm có cơ hội tiếp xúc nhiều người, chứng kiến không ít trường hợp gặp biến chứng sau khi thực hiện phương pháp làm đẹp thiếu kiểm soát, từ đó luôn trăn trở, tìm kiếm giải pháp lành tính, dựa trên nền tảng khoa học.

Thực tế, suốt hai thập niên, nhu cầu làm đẹp của người Việt tăng nhanh, kéo theo sự đa dạng của các phương pháp thẩm mỹ. Bên cạnh dịch vụ khiến chị em lẫn phái mạnh cải thiện diện mạo, tự tin hơn trong cuộc sống, thị trường cũng xuất hiện không ít giải pháp thiếu kiểm chứng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Trong bối cảnh ấy, mọi người ngày càng khắt khe, quan tâm yếu tố khoa học, bền vững, hiệu quả lâu dài, thay vì mang tính tức thời.

Giai đoạn 2006-2009, V-Medical vận hành với quy mô gọn, tập trung phục vụ nhóm khách ở khu vực nội thành, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tiễn qua từng ca trị liệu da.

Giai đoạn 2010-2018, V-Medical từng bước đưa vào vận hành các thiết bị công nghệ cao theo hướng chọn lọc, ưu tiên hiệu quả thực tiễn và độ lành tính. Các dòng máy trải qua kiểm định khắt khe từ các tổ chức quốc tế như FDA (Mỹ), CE (châu Âu). Cụ thể từ năm 2009, đơn vị bắt đầu ứng dụng công nghệ Elight Syneron Candela RF; năm 2010 triển khai hệ thống triệt lông Lightsheer Duet 4G Lumenis (Mỹ); năm 2015 bổ sung các dòng laser trị nám như Revlite, góp phần hoàn thiện danh mục dịch vụ.

Song song đầu tư thiết bị, phòng khám đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình theo định hướng y khoa. Từ năm 2018, ban lãnh đạo liên tục cập nhật các công nghệ thẩm mỹ mới như laser và sóng năng lượng, đồng thời hoàn thiện phác đồ trị liệu dựa trên bằng chứng lâm sàng và đặc điểm làn da người Việt.

"Chúng tôi không chạy theo trào lưu làm đẹp ngắn hạn mà kiên định triết lý làm đẹp dựa trên nền tảng khoa học. Mỗi liệu trình đều được xây dựng trên hiểu biết về cấu trúc da, cơ chế lão hóa lẫn bằng chứng y khoa. Bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám trực tiếp, phân tích tình trạng lẫn nhu cầu cá nhân để xây dựng phác đồ chuyên sâu, riêng biệt, không đại trà", CEO Phan Huyền Vân lý giải.

Bác sĩ thăm khám 1:1 với khách nhằm hiểu rõ tình trạng da, nhu cầu từng người để thiết lập phác đồ làm đẹp cá nhân hóa. Ảnh: V-Medical

Quy trình cá nhân hóa không chỉ dừng ở bước tư vấn ban đầu mà được theo dõi xuyên suốt, từ trước, trong đến sau thực hiện. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời tối ưu hiệu quả lâu dài cho khách.

Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ cao, nhiều thiết bị trị giá hàng triệu USD, góp phần nâng cao hiệu quả thẩm mỹ không xâm lấn và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Nổi bật trong đó có Ultherapy Prime (sử dụng sóng siêu âm hội tụ giúp nâng cơ không phẫu thuật, cải thiện độ săn chắc da), Thermage FLX (ứng dụng sóng RF đơn cực hỗ trợ làm săn da, giảm chảy xệ) và Cooltech (công nghệ làm lạnh chọn lọc giúp giảm mỡ cục bộ, định hình vóc dáng).

Song hành mở rộng công nghệ, trong suốt hai thập niên, phòng khám duy trì nguyên tắc sàng lọc thiết bị theo từng giai đoạn phát triển, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng và định hướng chuyên môn.

Theo BSCKI Danh Bảo Hoàng Vũ, giám đốc chuyên môn V-Medical, trước khi đưa vào sử dụng, các công nghệ được đánh giá về hiệu quả, lành tính, đáp ứng loạt tiêu chuẩn quốc tế như FDA, CE và được cấp phép theo quy định của Bộ Y tế.

Hệ thống thiết bị thẩm mỹ ứng dụng công nghệ cao tại phòng khám. Ảnh: V-Medical

Trên Clinics in Dermatology, các chuyên gia nhấn mạnh trong da liễu thẩm mỹ, thiết bị và công nghệ chỉ là một phần, còn hiệu quả phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng của bác sĩ. Nghiên cứu trên PubMed cũng ghi nhận tỷ lệ biến chứng cao hơn khi thủ thuật không do bác sĩ thực hiện, cho thấy chuyên môn là yếu tố then chốt trong an toàn và kết quả làm đẹp.

Tại V-Medical, các dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có giấy phép hành nghề, nhiều năm kinh nghiệm trong trị liệu da liễu và thẩm mỹ nội khoa. Bác sĩ tham gia xuyên suốt quá trình, từ thăm khám, xây dựng phác đồ đến theo dõi kết quả sau thực hiện.

Sau 20 năm hoạt động, V-Medical thực hiện hàng nghìn ca làm đẹp, định vị hướng đi thẩm mỹ nội khoa bài bản. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kiên định với triết lý đã chọn, liên tục cập nhật phương pháp mới, được kiểm định bởi FDA, CE.

"Hành trình 20 năm không chỉ là sự phát triển về quy mô mà còn là quá trình định hình hướng đi bền vững - nơi làm đẹp gắn liền khoa học, lành tính và hiệu quả lâu dài", BSCKI Danh Bảo Hoàng Vũ nói thêm.

Phú Cát