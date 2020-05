20.000 người dự tọa đàm kết hợp tiệc sinh nhật trực tuyến

Theo ban tổ chức, "Go Growth - Get Future" không chỉ là sự kiện kỷ niệm sinh nhật mang tính giải trí, mà còn đem đến nhiều kiến thức kinh doanh, đặc biệt là cách phục hồi tăng trưởng cho doanh nghiệp hậu Covid-19. Chương trình thu hút 20.000 người tham dự trên nền tảng trực tuyến.

Sự kiện có sự tham dự của các chuyên gia trong ngành marketing như ông Tuấn Hà - Chủ tịch Vinalink, ông Tình Nguyễn - nhà sáng lập Martech cùng ông Đỗ Hữu Hưng - CEO Accesstrade Vietnam.

Phần tọa đàm của sự kiện đi vào trả lời câu hỏi "chi tiền marketing sao cho hiệu quả hậu Covid-19". Theo ông Tuấn Hà, cách đây 10 năm, công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) chiếm ưu thế nhất vì còn đơn giản. Thời điểm này, người kinh doanh online chưa nhiều, chủ yếu là kiếm tiền online (MMO).

10 năm sau, thị trường bước vào giai đoạn truyền thông trả phí, tiếp thị dựa trên hiệu suất (performance marketing) phát triển rất mạnh, nhất là quảng cáo Facebook.

"Trong giai đoạn bùng nổ các loại hình quảng cáo, ai cũng đua nhau chạy, khiến quảng cáo dần trở nên không hiệu quả. Không ai chi hết tiền cho Facebook, Google mà không ra doanh số, nhất là trong hoàn cảnh phải 'thắt lưng buộc bụng' trên từng đồng chi phí như bây giờ. Vì vậy, xu hướng hiện tại và tương lai là tiếp thị liên kết (affiliate marketing), khi người ta chỉ trả phí khi có đơn hàng", ông Tuấn nói.

Những diễn giả tham gia tọa đàm: ông Tuấn Hà - Chủ tịch Vinalink (trái), ông Tình Nguyễn - nhà sáng lập Martech (phải) cùng ông Đỗ Hữu Hưng - CEO Accesstrade Vietnam (giữa).

Còn theo quan điểm cá nhân của ông Tình Nguyễn, tiếp thị dựa trên hiệu suất là tối ưu hóa lợi nhuận ở các điểm chạm, các kênh. Doanh nghiệp vẫn có thể chạy quảng cáo ở các công cụ truyền thống như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, truyền thông trả tiền... Hiện tại xuất hiện thêm nhiều công thức mới để tính toán hiệu quả marketing như CPA (chi phí trên mỗi hành động), CPL (chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng)...

Với nhiều kinh nghiệm ứng dụng phễu trong kinh doanh, ông Tình Nguyễn cho rằng doanh nghiệp nên tham khảo chiến lược giới thiệu (referral), dùng chính khách hàng của mình là nhà tiếp thị và cho họ một quyền lợi nào đó.

"Đây là một kênh đem đến số lượng khách hàng mới tăng trưởng đột phá mà khó có kênh marketing nào khác làm được. Con số có thể lên đến 200% người dùng mới trong vài tháng. Tuy nhiên để triển khai và đo lường phương pháp này cần có kiến thức bài bản và công cụ hiệu quả đi kèm...", ông Tình nói.

Tổng kết phần tọa đàm, ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Accesstrade Vietnam đưa ra nhận định rằng tiếp thị dựa trên hiệu suất sẽ là xu hướng tất yếu của tương lai và là cánh tay đắc lực của doanh nghiệp trong việc giải quyết bài toán tăng trưởng khách hàng, người dùng.

Hội thảo video trực tuyến "Go Growth - Get Future" cũng là sự kiện đánh dấu 5 năm hình thành và phát triển của Accesstrade Việt Nam. Đây là nền tảng tiếp thị liên kết bắt nguồn tại Nhật Bản, hiện đã có mặt tại 6 nước Đông Nam Á.

Theo đại diện doanh nghiệp, Accesstrade cung cấp giải pháp tăng trưởng "ăn chắc mặc bền" cho doanh nghiệp với mô hình chỉ trả phí khi có đơn hàng. "Chúng tôi tạo ra hơn 450.000 việc làm online tại nhà cho nhiều người, từ sinh viên, người làm marketing đến công nhân viên chức, mẹ bỉm sữa...", vị này cho biết.

Sự kiện trực tuyến "Go Growth - Get Future" có sự đồng hành của 8 nhà tài trợ: Lazada, Shopee, SkinFresh, Unica, Lug, Mabio, Mioto, The Face Shop...