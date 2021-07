2 người chết sau cuộc truy sát

Long AnHàng chục thanh niên mang dao, mã tấu truy sát nhau ở huyện Bến Lức khiến 2 người tử vong.

Người dân khu vực xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, hoảng hốt khi thấy hơn 10 thanh niên chạy xe máy mang theo dao dài, mã tấu... la hét truy đuổi nhóm khác, chiều 4/7.

Hỗn chiến băng nhóm hai người chết Nhóm thanh niên mang dao dài truy sát làm hai người chết. Video: Camera an ninh.

Hơn 3 km sau, đến khu vực xã Nhựt Chánh, nhóm chạy sau đuổi kịp những người trong băng đối thủ. Tại con hẻm nhỏ, hai bên xông vào hỗn chiến, 2 người bị chém gục.

Những người gây án bỏ chạy khỏi hiện trường - nơi có một nạn nhân đã tử vong, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An đã bắt một số người liên quan án mạng. Danh tính các nghi can và nguyên nhân vụ án chưa được công bố.

Nam An