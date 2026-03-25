19 thương hiệu ẩm thực Italy trưng bày tại triển lãm ở SECC

Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 tại SECC quy tụ 19 thương hiệu ẩm thực Italy, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thu hút khách tham quan trải nghiệm hương vị và văn hóa ẩm thực.

Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 diễn ra từ 24-26/3. Tại sự kiện, các doanh nghiệp Italy mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cao, đậm hương vị truyền thống. Gian hàng giới thiệu mì Ý, ô liu, nấm truffle, đậu, hạt dẻ cười, giấm Balsamic, rượu vang, bánh quy, panettone, bánh sừng bò, bánh mì que. Khách tham quan cũng có thể thưởng thức thịt nguội, phô mai, giăm bông, xúc xích salami, thịt thái lát, sốt cà chua xay, bột mỳ, bột semolina, dầu ô liu cùng các loại nước chấm và đồ ăn nhẹ mặn. Mỗi sản phẩm góp phần tái hiện bức tranh ẩm thực Italy phong phú. Gian hàng quốc gia Italy thu hút khách tham quan, trải nghiệm. Nguồn: ITA

Bà Ilaria Piccinni, Giám đốc Thương vụ Italy (ITA) tại Việt Nam cho biết, Food & Hospitality Vietnam 2026 là một nền tảng quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa Italy và Việt Nam trong lĩnh vực nông sản thực phẩm. "Khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng chất lượng và quan tâm đến quốc tế, các sản phẩm của Italy sẽ được công nhận về tính thực chất, an toàn và bản sắc địa phương", bà Ilaria Piccinni nói, thêm rằng sự hiện diện của ITA tại đây nhằm hỗ trợ các công ty Italy nắm bắt những cơ hội này và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài trên thị trường.

Cũng theo bà Ilaria Piccinni, những năm gần đây, nhu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao tại Việt Nam gia tăng, được thúc đẩy bởi sự phát triển của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa nhanh và xu hướng ngày càng quan tâm đến ẩm thực quốc tế. Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn, ngày càng chú trọng đến nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn và uy tín thương hiệu. Đó đều là những yếu tố mà các sản phẩm Italy có lợi thế.

Bên cạnh đó, ngành dịch vụ ăn uống và nhà hàng - khách sạn (Ho. Re. Ca.) tại Việt Nam đang tăng trưởng, tạo ra nhu cầu lớn đối với các nguyên liệu cao cấp nhằm nâng cao trải nghiệm ẩm thực. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cũng đóng vai trò quan trọng khi từng bước cắt giảm thuế quan và tăng cường bảo hộ chỉ dẫn địa lý, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Italy.

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy (áo đen) tại TP HCM tham quan gian hàng. Ảnh: ITA

Italy là quốc gia đầu tiên được UNESCO công nhận ẩm thực là "di sản văn hóa phi vật thể", nơi mỗi món ăn phản ánh truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc. Với nguyên liệu tươi ngon, đa dạng cùng kỹ thuật chế biến tinh tế, ẩm thực Italy không ngừng phát triển, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới theo tiêu chí "từ nông trại đến bàn ăn".

Năm 2025, xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Italy sang Việt Nam đạt 105,1 triệu euro, tăng 4% so với năm trước, đưa nước này trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất từ EU vào thị trường Việt Nam, theo Trade Data Monitor.

Trong khuôn khổ Triển lãm, từ 13h30 đến 15h30 ngày 25/3, hội thảo chuyên đề về Thịt nguội Italy sẽ mở ra một cái nhìn toàn diện về ngành thịt nguội, sản phẩm đặc trưng của nền ẩm thực Italy. Chương trình tổ chức bởi Thương vụ Italy tại Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Thịt và Xúc xích Italy (ASSICA) và Viện Xúc tiến Sản phẩm Thịt nguội Italy (IVSI) sẽ là dịp để các khách mời thưởng thức các loại thịt nguội Italy, dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Cristian Broglia.

Hội thảo sẽ giới thiệu hệ thống chứng nhận PDO và PGI của EU, vai trò của Italy trong việc bảo vệ các sản phẩm thịt nguội chất lượng cao, cũng như phân tích dữ liệu kinh tế về xuất khẩu thịt nguội Italy, với trọng tâm là thị trường Việt Nam. Đặc biệt, hội thảo sẽ có sự tham dự của Đại sứ nước Cộng Hòa Italy tại Việt Nam, ông Marco della Seta.

Khách tham quan thưởng thức thịt nguội dưới sự hướng dẫn của Đầu bếp Cristian Broglia. Ảnh: ITA

Thương vụ Italy (ITA) là đơn vị trực thuộc Chính phủ Italy, có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình quốc tế hóa và mở rộng thị trường. Tại Việt Nam, ITA thường xuyên tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại, hội thảo chuyên ngành, cũng như các hoạt động kết nối giao thương B2B.

