189 vi phạm giao thông có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe

Các hành vi như lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn mức cao, sử dụng ma túy, đua xe, chạy quá tốc độ trên 35 km/h... có thể bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đây là văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua.

Theo dự thảo nghị định, ngoài phạt vi phạm hành chính bằng tiền, có 189 hành vi sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe từ 2 đến 12 điểm. Trong đó 28 hành vi bị trừ 12 điểm. Đây đều là lỗi có tính cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cụ thể, hành vi bị trừ 12 điểm gồm: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu, hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở; điều khiển xe mà cơ thể có chất ma túy, chở hàng quá tải 150% trọng tải cho phép; đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, điều khiển vô lăng bằng chân; lái ôtô quá tốc độ trên 35 km/h...

Cảnh sát giao thông thành phố Vinh đo nồng độ cồn tài xế ô tô.: Ảnh: Nguyễn Hải

Các lỗi bị trừ 10 điểm gồm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở.

Lỗi bị trừ 6 điểm gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển hoặc người kiểm soát giao thông; lái xe đi ngược chiều trên cao tốc, lùi xe trên cao tốc; gây tai nạn không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn...

Lỗi bị trừ 3 điểm như vi phạm các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, không có tín hiệu cảnh báo khi dừng đỗ xe... mà gây tai nạn.

Lỗi bị trừ 2 điểm như điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn; kéo, đẩy xe khác...

Theo Ban soạn thảo, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Người vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đó.

Dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống.

Việc quy định trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe vừa có tính chất giáo dục việc chấp hành pháp luật, mỗi lần bị trừ điểm như là "tiếng chuông" cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện giao thông.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại giấy phép lái xe đó.

Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe phải kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do cảnh sát giao thông tổ chức; kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Đoàn Loan