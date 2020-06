18 bộ sưu tập áo dài trình diễn trên sân khấu thực cảnh

"Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam" có ý tưởng xuyên suốt là 18 di thắng và di sản từ Hoàng thành Thăng Long, tín ngưỡng thờ Mẫu, vịnh Hạ Long, di tích Tràng An, thánh địa Mỹ Sơn, chùa Cầu Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên cho tới Đờn ca tài tử... Các thiết kế được hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp của nhà hát Ký Ức Hội An và người mẫu trình diễn, mang đến cảm xúc mới về áo dài danh thắng.