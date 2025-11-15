18.000 tỷ đồng bơm vào dự án 1.000 ha ven sông Đồng Nai

Đồng NaiSau khi được UBND tỉnh Đồng Nai gỡ vướng pháp lý quy hoạch, dự án Aqua City của Novaland được các ngân hàng bơm vốn 18.000 tỷ đồng.

Ngày 15/11, Tập đoàn Novaland tổ chức công bố kế hoạch hoàn thiện dự án sinh thái ven sông Đồng Nai (Aqua City) tại phường Long Hưng.

Động thái được Tập đoàn địa ốc này thực hiện sau khi UBND tỉnh Đồng Nai vừa gỡ vướng pháp lý hàng loạt quy hoạch tại dự án này, đồng thời các ngân hàng đã giải ngân và cam kết bơm vào thị trường 18.000 tỷ đồng để phục vụ xây dựng, sớm hoàn thiện dự án, bàn giao cho khách hàng.

Một góc dự án Aqua City ở Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái bền vững ven sông Đồng Nai, tương lai trở thành khu đô thị vệ tinh phía Đông của TP HCM. Bốn năm qua, do vướng pháp lý, dự án hầu như bị tạm ngừng, tuy nhiên tháng 6 vừa qua, UBND TP Biên Hòa cũ đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần.

Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, hàng trăm gia đình chuyển về sinh sống, gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán. Aqua City cũng đã đưa vào vận hành nhiều tiện ích trọng điểm, mang lại sức sống mới cho toàn khu đô thị.

Theo lộ trình Aqua City cam kết bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng trong năm 2026. Giai đoạn 2025 - 2028, Aqua City sẽ nộp ngân sách khoảng 23.000 tỷ đồng.

Theo ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, việc tháo gỡ khó khăn thời gian qua đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước - doanh nghiệp - người dân.

"Đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai, được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo chuỗi đô thị ven sông, thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội - du lịch dịch vụ", ông Đức nói.

Phước Tuấn