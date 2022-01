17 phút đóng giả khách hàng của kẻ cướp ngân hàng 3,5 tỷ đồng

Hải Phòng15h26' ngày 7/1, Phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Hải Phòng bị một người đóng giả khách hàng quan sát 17 phút trước khi cầm súng đe dọa, cướp gần 3,5 tỷ đồng.

Nghi phạm chĩa súng vào nhân viên ngân hàng cướp tiền Video: Công an cung cấp

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức truy bắt. Hơn 3 tiếng sau, đoàn công tác của C02 do trung tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng), đại tá Mai Hoàng (Cục phó) dẫn đầu cùng đại tá Lê Đức Trung (Trưởng Phòng trọng án) đến hiện trường. Cuộc họp khẩn với nhiều lực lượng trong hơn một tiếng được tổ chức ngay gần nơi xảy ra vụ cướp.

Theo kết quả xác minh, hơn 15h, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang và đeo balo đi bộ vào ngân hàng. Anh ta lấy số thứ tự và ngồi chờ. Trong ngân hàng lúc này có một lễ tân, 2 bảo vệ, 7 nhân viên và một số khách hàng.

17 phút sau, nghi phạm rút từ túi đeo chéo trước ngực ra khẩu súng ngắn, chĩa về phía nhân viên ngân hàng, nói: "Các chị có tiền đưa đây". Một vài tiếng la hét kêu lên. Các hoạt động dừng lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Để tăng sức ép, nghi phạm dùng tay trái giật đuôi súng sau đó cầm chặt bằng hai tay giơ lên trần nhà. Tiếng nổ vang lên. Tất cả im bặt, hai bảo vệ lùi ra sau. Hai nhân viên ngân hàng ngồi rạp người dưới gầm bàn.

Tên cướp bước đến quầy số 4, chĩa súng yêu cầu giao dịch viên đưa tiên lên mặt bàn. Trong chừng 5 phút, hắn bình tĩnh cầm từng cọc tiền xếp vào balo mở sẵn đang đặt trên ghế. Nhặt hết đợt đầu, anh ta khẽ giọng hỏi: "Còn tiền nữa không?". Nhân viên sợ hãi đưa thêm vài cọc. Tên cướp nhét tiền căng đầy balo.

Trước khi tẩu thoát, nghi phạm bình tĩnh hỏi nhân viên và lễ tân: "Có xe máy không? Có chìa khoá xe máy không?". Không nhận được câu trả lời, hắn bước giật lùi ra cửa chính, hai tay cầm chặt súng lia xung quanh, song không lớn tiếng đe doạ.

Ra đến cửa, nghi phạm dùng súng đe doạ chủ một chiếc ôtô đỗ gần đó yêu cầu chở đi nhưng bị từ chối. Hắn tiếp tục lùi lại uy hiếp bảo vệ ngân hàng, lấy chìa khoá xe máy phóng bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Nam (bên trái) nhận xe phân khối lớn sau khi cướp ngân hàng. Ảnh: Thưởng Motor

Ban chuyên án nhận định, đây không phải là "dân ăn cướp chuyên nghiệp", bởi lúng túng khi gây án, hành vi đe doạ không quyết liệt. Thông thường, tội phạm sẽ ăn mặc kín đáo nhưng hắn mặc quần áo, đi giày sành điệu; mặt không bịt kín, để lộ hình xăm ở cổ, tay không đeo găng; cũng không chuẩn bị phương tiện tẩu thoát.

Hơn nữa, trong quá trình cướp tiền, anh ta không cảnh giác xung quanh. Lúc một người khách hàng đi ra ngoài, tên cướp cũng chỉ khẽ đe doạ, rồi thôi.

"Nhân chứng là vị khách đến giao dịch, trong tường trình ban đầu với cảnh sát, còn cho rằng tưởng đây là tình huống diễn tập. Bởi tiếng súng nổ khá nhỏ, mọi hành động diễn ra chậm rãi, không quyết liệt. Tên cướp lịch sự khi gọi nhân viên là "các chị" chứ không phải những lời quát thường thấy ở các vụ án", trinh sát kể.

Bị đánh giá là nghiệp dư nhưng tên cướp lại bình tĩnh khi ra tay. Nghi phạm dành 17 phút ngồi quan sát quy luật hoạt động của chi nhánh và chọn đúng quầy giao dịch có lượng tiền đổ về nhiều nhất để uy hiếp nhân viên. Lúc cướp tiền, hắn không vội vàng.

Camera tại ngân hàng ghi lại được toàn bộ quá trình gây án của tên cướp song không rõ nét và không có tiếng. Tuy nhiên qua phân tích dữ liệu, trinh sát nhận thấy tay phải nghi phạm cầm một vật giống súng colt, dưới ống áo tay trái nghi là súng dạng bút để gây tiếng nổ.

Hơn nữa, hiện trường tại ngân hàng không thu được đầu đạn, không có mùi thuốc súng. Trinh sát đánh giá, có thể hắn không dùng súng quân dụng và tiếng nổ được phát ra từ vật giấu bên tay trái để "gây sợ hãi" cho những người có mặt.

Nghi phạm cầm súng đe dọa tại Vietcombank chi nhánh Đình Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng trọng án C02 được giao nhiệm vụ truy vết hành tung tên cướp và trong không quá ba ngày phải bắt được để thu hồi triệt để tài sản. "Khi cướp được số tiền lớn, tội phạm thường có tâm lý vung tay tiêu hoang phí nên nhanh cạn sạch. Chỉ cần bắt muộn một ngày, lượng tiền thất thoát sẽ rất lớn. Cách ngăn chặn duy nhất là phải bắt thật nhanh, nếu không sẽ thất bại", lãnh đạo Ban chuyên án trăn trở.

Tuy nhiên, hướng tẩu thoát rộng, nghi phạm dễ dàng túa ra các tỉnh xung quanh. Ngân hàng ở gần đường lớn với lượng container di chuyển dày đặc nên ít có nhân chứng. Nghi phạm để lại ít chứng cứ tại hiện trường. Khi tổ công tác tìm đến cầu vượt ở khu vực huyện Cát Hải thì phát hiện chiếc xe máy hắn bỏ lại. Nhưng đến đây, mọi dấu vết đứt đoạn.

Cùng lúc, nhiều tổ trinh sát phối hợp cùng công an quận, phường đến từng khu dân cư mang theo tấm hình "rõ nét nhất" của nghi phạm trích xuất từ camera của ngân hàng. Cảnh sát phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Hàng trăm cuộc điện thoại của người dân ở khắp nơi liên tục đổ về, mô tả các đặc điểm nhận dạng của người như trong hình ảnh. Trinh sát chắp nối dữ liệu nhưng không đạt được kết quả như mong đợi.

Cùng một số manh mối khác, ban chuyên án nhận định nghi phạm phải là người địa phương, thông thuộc đường đi. Hắn tuổi ngoài 20, đang thiếu thốn tiền bạc. Chân dung nghi phạm lập tức được dựng lên với hai đặc điểm nổi bật nhất là đam mê xe máy phân khối lớn và thích màu xanh cốm bởi đồ đạc toàn màu này.

Nguyễn Văn Nam, 23 tuổi, người địa phương, gã thợ xăm sống lang bạt, bị đưa vào tầm ngắm. Thông tin trinh sát cho thấy Nam ít có mặt ở địa phương, quan hệ xã hội phức tạp và từng có thời gian làm việc ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trùng hợp thay, Nam từng có một xe phân khối lớn và quần áo, giày, balo đa phần màu xanh cốm.

Nam được cho là có thể lẩn trốn quanh Vĩnh Phúc hoặc ngay tại Hải Phòng, Hà Nội song cũng không ngoại trừ khả năng đã vượt biên từ Quảng Ninh. Với lượng thông tin "mơ hồ", các tổ trinh sát chia làm nhiều mũi truy tìm.

Tối 8/1, Nam thuê một nhà trọ ở thành phố Vĩnh Yên, cảnh sát lại mất dấu khi anh ta biến mất khỏi nơi này. Đêm đó, hàng trăm chiến sĩ toả đi các ngả làm nhiệm vụ, trong khi một tổ chịu trách nhiệm "canh" phòng trọ này và phối hợp cùng Công an Vĩnh Phúc xác minh trên địa bàn.

Cảnh sát xác định Nam đã di chuyển khỏi Vĩnh Phúc, có thể đang lẩn trốn ở Thái Nguyên. "Lúc này, chúng tôi chỉ biết Nam di chuyển bằng xe phân khối lớn màu xanh cốm song chưa xác định được cụ thể xe có từ đâu", trinh sát kể và cho biết đây là mấu chốt lần ra manh mối khi chiếc xe này rất đặc thù từ kiểu dáng đến chủng loại, màu sắc.

11h30 ngày 9/1, cảnh sát phát hiện chiếc xe như vậy ở cửa một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Xác định Nam đang ở đây, Cục phó C02 dẫn đầu tổ công tác đã đạp cửa phòng, tổ chức vây bắt. Nam bật dậy định vơ súng giấu dưới ngăn kéo bàn nhưng đã bị các trinh sát ghì chặt. Tại đây, cảnh sát thu một xe môtô, 700 triệu đồng tiền mặt, một súng bắn đạn chì dạng bút, một khẩu súng colt dạng đồ chơi bắn đạn chì. Cả hai khẩu súng không có khả năng gây sát thương.

Trong những lời khai đầu tiên, Nam nói làm nghề xăm hình nghệ thuật nên thường sống ở nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, ít khi ở quê nhà Hải Phòng. Trong thời gian Covid-19 bùng phát, anh ta mất việc làm, không có tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ hỗ trợ khác để cướp ngân hàng.

Sáng 6/1, Nam thuê người quen lái taxi dù chở từ nhà lên thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thuê lại căn nhà từng ở trọ cách đây bốn tháng, sau đó về lại luôn Hải Phòng. Việc thuê nhà trọ để sau khi cướp được tiền sẽ có ngay nơi trốn, tránh thuê nhà nghỉ dễ bị phát hiện.

Chiều hôm sau, Nam tiếp tục thuê chiếc taxi này chở từ nhà vào nội thành Hải Phòng. Khi đến khu vực đường Lê Hồng Phong, anh ta xuống đi bộ một vòng tròn, qua khu dân ngụ cư, rồi lại đón một taxi khác đi tiếp đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở toà nhà Đình Vũ Plaza. Nam đã qua đây nhiều lần để quan sát và nhận thấy chi nhánh này mới mở được bốn tháng, có thể dễ gây án.

Khẩu súng Nam sử dụng khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Hơn 15h, Nam đóng vai khách đến ngân hàng, chưa gây án ngay mà dành thời gian quan sát, thăm dò xem lượng tiền đổ vào quầy nào nhiều nhất. 15h26, khi ngân hàng chỉ còn một khách giao dịch, nhận thấy thời cơ đã đến, Nam đứng dậy rút súng...

Quá trình khống chế nhân viên ngân hàng, Nam giật chốt súng dạng bút ở tay bên trái để gây tiếng nổ trong khi làm động tác giả bóp cò khẩu súng đồ chơi đang cầm ở tay phải. Nam chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, bỏ lại xe máy lên chiếc taxi dù đã hẹn đợi sẵn từ trước.

Nam về nhà, cho bạn gái một số tiền và chôn 400 triệu đồng chôn ở gốc cây sau vườn. 5 phút sau, về lên nhà trọ thuê sẵn ở Vĩnh Phúc, sáng hôm sau tới Hà Nội mua một xe môtô phân khối lớn màu xanh cốm 700 triệu đồng.

Sau vài vòng làm quen xe, Nam phóng thẳng về nhà trọ lấy đồ đạc để tiếp tục hành trình trốn chạy. Đến thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, trời tối lại mưa lớn nên Nam thuê nhà nghỉ ngủ lấy lại sức để sau đó đi "phượt" thật xa tránh bị truy bắt.

"Đầu tiên, Nam định mua xe một tỷ đồng nhưng do chưa đi quen nên đổi xuống xe giá trị thấp hơn. Anh ta mua xe phân khối lớn một phần để thoả mãn đam mê, và có phương tiện bỏ trốn", trinh sát kể và cho hay đã thu hồi gần hết 3,5 tỷ đồng bị cướp.

Chiều 9/1, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã biểu dương các lực lượng truy bắt. Ông nói đây là chiến công điển hình của sự phối hợp có hiệu quả giữa địa phương và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, trong đó có C02.

Phạm Dự